Gaziantep ve Muğla'da Can Pazarı! Yolcu Otobüsleri Kaza Yaptı: Ölü ve Yaralılar Var

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Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Nurdağı kesimi Kömürler mevkiinde meydana geldi.

YOLCU OTOBÜSÜ SEYİR HALİNDEKİ ÇEKİCİYE ÇARPTI

İddiaya göre, Turan Delikanlı (61) idaresindeki Konya-Kahta seferini yapan 02 KP 006 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan O.Y. yönetimindeki 27 AYY 581 plakalı çekiciye bağlı 27 BCA 117 plakalı dorseye arkadan çarptı. Feci kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ŞOFÖR VE MUAVİN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekiplerin kontrolünde yolcu otobüsü şoförü Turan Delikanlı ile otobüste muavin olarak çalışan Mehmet Sait Çetinkaya'nın hayatını kaybetti.

2'Sİ AĞIR 17 YOLCU YARALANDI

A.Ç., A.B.Ç., A.D., B.Ç., B.S., E.M., E.T., H.A.E.E., H.N.B, M.B., M.A, S.D., S.D., Ş.T., V.H., A.K. ve L.K. isimli 17 yolcunun ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep kent merkezi, Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan A.K. ve L.K. isimli 2 yolcunun durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

GAZİANTEP VALİSİ DETAYLARI AÇIKLADI

Kaza ile ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Nurdağı İlçemizde TAG Otoyolu Nurdağı Gişeler mevkiinde gece saat 02.30 sıralarında bir yolcu otobüsünün çekiciye arkadan çarpması neticesinde kaza meydana gelmiştir. Kazada otobüs şoförü Turan Delikanlı ve host olarak görev yapan M.S.Ç. olay yerinde hayatını kaybetmiş, otobüs içerisinde yolcu olarak bulunan 17 kişi 2'si ağır olmak üzere yaralanmıştır. Yaralılar en yakın sağlık kuruluşlarımıza sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Kazayla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir. Yol tek şeritten trafiğe açılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verildi.

BİR KAZA HABERİ DE MUĞLA'DAN GELDİ

Kaza, saat 07.30 sıralarında Milas-Selimiye kara yolunda meydana geldi. Hamit Torun'un kullandığı 34 MAA 824 plakalı tur otobüsü, önünde seyreden 48 YL 810 tıra çarptı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığını belirlendi. Otobüste sıkışan bazı yolcular, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Güzergahta ulaşım bir süre aksarken, kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA-DHA-İHA