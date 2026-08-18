İstanbul'da İki İlçeyi Birbirine Bağlayacak Yeni Metro Geliyor: Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Proje İBB'den Bakanlığa Devredildi

İstanbul'da yapımı planlanan Ümraniye-Kavacık-Beykoz Arası Raylı Sistem Hattı'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete'de yayımlandı. Kararla proje İBB'den alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na aktarıldı.

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İstanbul'da İki İlçeyi Birbirine Bağlayacak Yeni Metro Geliyor: Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Proje İBB'den Bakanlığa Devredildi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, "Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Karar"da değişiklik yapıldı.

YENİ METRO HATTI GELİYOR

Karar kapsamında, ilgili Bakanlar Kurulu Kararı'nın ek 1'inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine "Ümraniye, Kavacık, Beykoz Arası Raylı Sistem Hattı" eklendi.

PROJE İBB'DEN BAKANLIĞA DEVREDİLDİ

Böylece İstanbul'da daha önce İBB tarafından projelendirme çalışmaları sürdürülen Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesine geçti. Toplam 16,5 kilometre uzunluğunda ve 16 istasyon olarak planlanan hattın yapım ve tamamlanma süreçleri bakanlık tarafından takip edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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