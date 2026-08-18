Halk Sağlığında 'Şeker Oyununa' Büyük Darbe! Akın Gürlek Duyurdu: 8 İlde Operasyon, 25 Şirkete Baskın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Akın Gürlek, nişasta bazlı şeker ticaretinde kota ihlali, sahte fatura ve vergi kaçakçılığı tespit edilen firmalara yönelik İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığını duyurdu.

8 İLDE OPERASYON, 25 ŞİRKETE BASKIN

Bakan Gürlek açıklamasında; 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Gürlek paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın sağlığını, devletimizin vergi gelirlerini ve ekonomik düzenimizi hedef alan her türlü yasa dışı faaliyetin üzerine kararlılıkla gitmeye devam ediyoruz.

Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız arasındaki güçlü koordinasyon, çok boyutlu suçlarla mücadelede en önemli gücümüzdür.

'NİŞASTA BAZLI ÜRÜNLER PİYASAYA SÜRÜLDÜ'

Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığının denetimleri ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının incelemeleri sonucunda; nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların, Şeker Kanunu ile belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ederek, iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdükleri tespit edilmiştir.

'FATURADAKİ ÜRÜN İLE TESLİM EDİLEN ÜRÜN ARASINDA FARK'

Yapılan incelemelerde ayrıca bazı ürünlerin gerçek mahiyetinin “maltodekstrin”, “glukoz”, “nişasta”, “fruktoz” ve benzeri adlarla faturalandırılarak gizlendiği; faturada gösterilen ürün ile fiilen teslim edilen ürün cinsi arasında farklılıklar bulunduğu anlaşılmıştır.

OPERASYONUN DÜĞMESİNE BU SABAH BASILDI

Halk sağlığını, tüketicinin güvenini ve piyasa düzenini doğrudan ilgilendiren bu tespitler üzerine; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen “Şeker Soruşturması”nda bu sabah eş zamanlı adli işlemler başlatılmıştır.

'47 ŞÜPHELİ İFADEYE ÇAĞRILDI'

İstanbul merkezli 8 ilde; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana’da 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş; soruşturma kapsamında şirket yöneticisi olarak belirlenen 47 şüpheli ise çağrı yoluyla ifadeye çağırılmıştır.

Soruşturma; Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti, Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi kaçakçılığı ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçları yönünden çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, adli işlemleri başarıyla gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze, soruşturmaya önemli katkı sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığımıza ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımıza teşekkür ediyorum.

Halk sağlığını tehlikeye atan, vatandaşlarımızı yanıltan, devletimizi vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışan kim olursa olsun, hukuk önünde hesabını verecektir."

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın sağlığını, devletimizin vergi gelirlerini ve ekonomik düzenimizi hedef alan her türlü yasa dışı faaliyetin üzerine kararlılıkla gitmeye devam ediyoruz.



Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Tarım ve Orman… — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 18, 2026

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca nişasta bazlı şeker (NBŞ) üretimi ile ticaretinde kota ve iç piyasa satış sınırlamalarının ihlal edildiği iddialarına ilişkin yürütülen "Şeker Soruşturması" kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkette arama ve el koyma işlemi yapılırken, 47 şüphelinin ise ifadeye çağrıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığının 27 Ağustos 2024 tarihli denetim raporu esas alınarak Vergi Denetim Kurulunca hazırlanan 17 Nisan 2026 tarihli raporun Başsavcılığa gönderilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

2022, 2023 VE 2024 YILLARINDAKİ TİCARETLER MERCEK ALTINA ALINDI

2022, 2023 ve 2024 takvim yıllarında nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti alanında faaliyet gösteren bazı üretici, toptancı ve kullanıcı firmaların, 4634 sayılı Şeker Kanunu ile belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal etmek suretiyle, iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri aracı firmalar üzerinden piyasaya sürdüklerine dikkat çekilen açıklamada, bazı ürünlerin gerçek mahiyetinin ise 'maltodekstrin', 'glukoz', 'nişasta', 'fruktoz' ve benzeri adlarla faturalandırılarak gizlendiği yönünde tespit ve değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, bazı üretici firmalar ile toptancı ve aracı firmalar arasında yoğun ticari ilişki bulunduğu ifade edilerek, "Faturada gösterilen ürün cinsi ile fiilen teslim edildiği değerlendirilen ürün cinsi arasında farklılık olabileceği, bu suretle halk sağlığını bozma, kayıt dışı satış, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme/kullanma, vergi kaybı ve piyasa fiyatlarının etkilenmesi sonucunu doğurabilecek nitelikte işlemler yapıldığı yönünde tespitlerde bulunulduğu" belirtildi.

OBEZİTE VE HİPERTANSİYON RİSKİ

Haklarında kayıt dışı veya kota fazlası nişasta bazlı şeker ürettiği, kullandığı veya toptancılığını yaptığı değerlendirilen şüphelilere ait İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'daki 25 şirkette suç veya suç unsurlarının tespitine yönelik arama ve el koyma işlemi yapıldığı belirtilen açıklamada, 47 şüphelinin çağrı yoluyla ifadelerinin alınmasına başlandığı kaydedildi.

Başsavcılık açıklamasında, nişasta bazlı şekerlerin yüksek fruktoz içeriği nedeniyle hastalık oluşturma riskinin daha yüksek olduğu, çocukluk çağında fazla şeker tüketiminin obezite ve hipertansiyon başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade edildi.

4 AYRI SUÇLAMAYLA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Halk sağlığını tehdit eden kayıt dışı veya kota fazlası nişasta bazlı şeker üreticisi, toptancısı veya kullanıcısı şüpheliler hakkında "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti", 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesi kapsamında "vergi kaçakçılığı/muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma", Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 207. maddesi kapsamında "özel belgede sahtecilik" ve TCK'nin 237. maddesi kapsamında "fiyatları etkileme" suçlarından soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, halk sağlığını tehlikeye attığı değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma işlemlerinin büyük bir kararlılık ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: AA-DHA