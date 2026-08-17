Bakan Gürlek'ten İstismarcı Çetelere Rest: 'Hiçbir Suç Örgütü Dini Kendine Kalkan Yapamaz!'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dini duyguları istismar ederek haksız kazanç elde eden Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik mücadelenin hukuk çerçevesinde sürdüğünü belirterek, "Dini değerler, hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin kalkanı haline getirilemez" dedi.

Son Güncelleme:
Bakan Gürlek'ten İstismarcı Çetelere Rest: 'Hiçbir Suç Örgütü Dini Kendine Kalkan Yapamaz!'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleri ve çetelerle yürütülen amansız mücadeleye dair çok kritik açıklamalarda bulundu. Devletin suç unsurlarına karşı tavizsiz duruşunu net bir dille ortaya koyan Bakan Gürlek, özellikle inanç sömürüsü yapan illegal yapılanmaları hedef aldı.

'HANGİ KİSVE ALTINDA OLDUKLARINA BAKMIYORUZ'

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Bakan Gürlek, suç şebekelerinin kimliğine bakılmaksızın üzerine gidileceğini belirtti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, suç örgütleri ve çetelerle mücadelesini, kim olduklarına veya hangi kisve altında faaliyet gösterdiklerine bakmaksızın, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürmektedir."

ALİHAN KURİŞ ÖRGÜTÜ OPERASYONLARI ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Vatandaşların inançlarını ve temiz dini duygularını istismar ederek suç işleyen, bu yolla haksız kazanç sağlayan yapıların adalet önüne çıkarıldığını söyleyen Gürlek, devam eden süreçle ilgili ilk kez net bir isim verdi:

"Vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır. Alihan Kuriş Suç Örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir.

'TEMEL ÖLÇÜT İNANÇ DEĞİL, SUÇ TEŞKİL EDEN FİİLLERDİR'

Yürütülen adli soruşturmalarda hedefin dini topluluklar değil, suç işleyen şahıslar ve yapılanmalar olduğunu ifade eden Adalet Bakanı Gürlek, temel ölçütü şu sözlerle özetledi:

"Burada temel ölçüt, herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği değil; suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalardır. İnanç ve dini değerler, hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez."

Bakan Gürlek son olarak, devletin hukukun suç saydığı her eylemle en sert şekilde mücadele ederken, aynı zamanda vatandaşların temiz inanç ve ibadet özgürlüğünü de titizlikle korumaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Alihan Kuriş Operasyonunda Flaş Gelişme! Tek Bir Adreste 200 Kilo Altın: Tam 1,34 Milyar Lira DeğerindeAlihan Kuriş Operasyonunda Flaş Gelişme! Tek Bir Adreste 200 Kilo Altın: Tam 1,34 Milyar Lira DeğerindeGüncel

'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne Operasyonda Flaş Gelişme: Alihan Kuriş Dahil 32 Tutuklama'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne Operasyonda Flaş Gelişme: Alihan Kuriş Dahil 32 TutuklamaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akın Gürlek Operasyon
Son Güncelleme:
Avrupa Havacılığında İstanbul Zirvesi: Tüm Zamanların Günlük Yolcu Rekoru Kırıldı Avrupa Havacılığında İstanbul Zirvesi: Tüm Zamanların Günlük Yolcu Rekoru Kırıldı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
AK Parti'nin Acı Günü: Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül Hayatını Kaybetti AK Parti'nin Acı Günü, Hayatını Kaybetti
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji’den 15 ile Uyarı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor Meteoroloji’den 15 ile Uyarı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor
Emekli Amiral Türker Ertürk Hakkında Soruşturma Başlatıldı Emekli Amiral Türker Ertürk Hakkında Soruşturma Başlatıldı
AK Parti'nin Acı Günü: Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül Hayatını Kaybetti AK Parti'nin Acı Günü, Hayatını Kaybetti
3 Kardeş Öldü, Kamyon Şoförünün İfadesi Kahretti: ‘Frene Bastım Ama Duramadım’ 3 Kardeş Öldü, Kamyon Şoförünün İfadesi Kahretti
Kapıkule’de Zehir Duvarı! Tırdaki Gizli Bölmeden Çıktı, Tam 810 Kilo... Tırdaki Gizli Bölmeden Çıktı, Tam 810 Kilo...