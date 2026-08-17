Meteoroloji’den 15 ile Uyarı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor

Meteoroloji; Ankara, Muğla ve Trabzon'un da aralarında olduğu 15 ilde gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji’den 15 ile Uyarı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağış beklenen iller şöyle:

  • Denizli
  • Burdur
  • Muğla
  • Adana
  • Hatay
  • Ankara
  • Konya
  • Bolu
  • Kastamonu
  • Amasya
  • Trabzon
  • Rize
  • Erzurum
  • Kars
  • Malatya

Kaynak: Haber Merkezi

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