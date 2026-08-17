Meteoroloji’den 15 ile Uyarı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor
Meteoroloji; Ankara, Muğla ve Trabzon'un da aralarında olduğu 15 ilde gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini duyurdu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağış beklenen iller şöyle:
- Denizli
- Burdur
- Muğla
- Adana
- Hatay
- Ankara
- Konya
- Bolu
- Kastamonu
- Amasya
- Trabzon
- Rize
- Erzurum
- Kars
- Malatya
Kaynak: Haber Merkezi
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