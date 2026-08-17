Avrupa Havacılığında İstanbul Zirvesi: Tüm Zamanların Günlük Yolcu Rekoru Kırıldı
Küresel havacılığın merkezi haline gelen İstanbul Havalimanı, sadece 24 saat içinde ağırladığı yüz binlerce yolcuyla uluslararası arenada adeta gövde gösterisi yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 16 Ağustos'ta Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu ve uçuş sayısına ulaştığını açıkladı.
Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük kapısı olan İstanbul Havalimanı, havacılık tarihinde yeni bir sayfa açtı. Küresel bir aktarma merkezi olarak konumunu her geçen gün sağlamlaştıran havalimanı, hem Türkiye hem de Avrupa ölçeğinde kırılması güç bir rekora imza attı.
TEK GÜNDE BİN 739 UÇUŞ VE 290 BİNDEN FAZLA YOLCU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Havalimanı, 16 Ağustos'ta 1739 uçuş ve 290 bin 287 yolcu ile Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı. Böylece İstanbul Havalimanımız hem uçuş hem de yolcu sayısında yeni bir rekora imza attı" dedi.
'KÜRESEL AKTARMA MERKEZİ KONUMU DAHA DA GÜÇLENDİ'
Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası havacılıkta stratejik önemini her geçen gün artırdığını belirterek, "İstanbul Havalimanımız sahip olduğu kapasite, güçlü altyapısı ve sunduğu hizmet kalitesiyle dünyanın önde gelen havalimanları arasında yer alıyor. Kırılan bu yeni rekorlar, havalimanımızın küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini bir kez daha ortaya koydu" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA