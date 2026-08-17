Emekli Amiral Türker Ertürk Hakkında Soruşturma Başlatıldı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli Amiral Türker Ertürk hakkında sosyal medya hesabında paylaşılan videolarda yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın Ertürk’ün sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan video içeriklerinde kullanılan ifadeler üzerine başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeleri nazarında, Türker Ertürk hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatıldı” ifadelerine yer verildi.

TÜRKER ERTÜRK KİMDİR?

1957 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Türker Ertürk, Heybeliada’daki Deniz Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra 1979’da subay olarak Türk Deniz Kuvvetleri’ne katıldı. Meslek hayatında 15 yıl gemilerde görev yapan Ertürk, bu süreçte üç savaş gemisinin komutanlığını üstlendi. Kariyeri boyunca binbaşı rütbesiyle Deniz Kuvvetleri Milli Plan Subaylığı, yarbay rütbesiyle Donanma Komutanlığı Eğitim ve Tatbikat Kısım Amirliği, albay rütbesiyle de Deniz Kuvvetleri Komuta Kontrol Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ertürk, 1985-1987 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yaptı. 1988-1990 döneminde Deniz Harp Akademisi eğitimini tamamlayan Ertürk, 1992’de Silahlı Kuvvetler Akademisi’nden, 1999’da ise Roma’daki NATO Savunma Koleji’nden mezun oldu.

2006’DA TUĞAMİRAL OLDU, 2010’DA İSTİFA ETTİ

Türker Ertürk, 30 Ağustos 2006’da tuğamiralliğe terfi etti. 2006-2008 yılları arasında Karadeniz Bölge Komutanlığı görevini yürüten Ertürk, 9 Ağustos 2010’da Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa etti.

SİYASİ ÇALIŞMALARDA DA YER ALDI

Mesleğinden ayrılmasının ardından CHP’ye katılan Ertürk, yaklaşık beş yıl boyunca parti bünyesinde siyasi faaliyetlerde bulundu. 12 Kasım 2014’te CHP’den ayrılan Ertürk, bir süre siyasi çalışmalarını bağımsız olarak sürdürdü.Türker Ertürk, 2019 yılında TBMM Grubu’nda düzenlenen törenle yeniden CHP’ye katıldı.

Kaynak: DHA