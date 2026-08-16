Alihan Kuriş Operasyonunda Flaş Gelişme! Tek Bir Adreste 200 Kilo Altın: Tam 1,34 Milyar Lira Değerinde

Tutuklu Alihan Kuriş’in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik yapılan arama çalışmalarında tek bir adreste kaynağı belirsiz 1,34 milyar TL değerinde 200 kg külçe altın ele geçirildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkar amaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

FİRARİ KARDEŞİ ARARKEN 200 KİLO KÜLÇE ALTIN ÇIKTI

Alihan Kuriş’in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik yapılan arama çalışmalarında tek bir adreste kaynağı belirsiz 1,34 milyar TL değerinde 200 kg külçe altın bulundu.

Alihan Kuriş Operasyonunda Flaş Gelişme! Tek Bir Adreste 200 Kilo Altın: Tam 1,34 Milyar Lira Değerinde - Resim : 1

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Firari kardeş Kuriş söz konusu adreste bulunamazken, milyarlarca liralık altına ekipler tarafından el konuldu.

Firari Kuriş'le birlikte soruşturma kapsamında henüz yakalanamayan şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

Alihan Kuriş Operasyonunda Flaş Gelişme! Tek Bir Adreste 200 Kilo Altın: Tam 1,34 Milyar Lira Değerinde - Resim : 2

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Kaynak: DHA-İHA

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