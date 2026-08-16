'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne Operasyonda Flaş Gelişme: Alihan Kuriş Dahil 32 Tutuklama

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Ağustos'ta dev bir operasyon için düğmeye bastı.

Süleymancılar cemaatinin 2016 yılından bu yana liderliğini yürüten Alihan Kuriş dahil çok sayıda isim hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmada, suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamaları kapsama alındı.

100 MİLYAR LİRA YURT DIŞINA ÇIKARILDI

MASAK raporlarında, ilgili şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan para hareketleri ve yurt dışına transferler tespit edildi

Birçok şirkete kayyum atandı.

Operasyonda şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama yapıldı.

TOPLAM 38 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin bir kısmının yurt dışında olduğu, bazılarının ise firari olduğu belirlendi.

GİZLİ BÖLMEDEN ÇIKTI

Kuriş, gözaltı kararının uygulanması sırasında ikametgahında bulunamadı.

Cep telefonunu evde bırakıp başka bir adrese geçtiği ve burada gizli bir bölmede saklanırken yakalandığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH BULUNDU

Aramalarda yüklü miktarda döviz, altın, ziynet eşyası, ruhsatsız silahlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in adresinde de çok sayıda tabanca ve mühimmat bulunduğu açıklandı.

KURİŞ VE AİLE ÜYELERİ ADINA 191 GAYRİMENKUL

Soruşturma kapsamında yapılan tapu incelemelerinde, Alihan Kuriş ve ailesi adına toplam 191 gayrimenkul kayıtlı olduğu belirlendi.

Bunların 138'i annesinin, 26'sı babasının, 14'ü Alihan Kuriş’in ve 13’ü kardeşinin üzerine kayıtlıydı.

Mülkler arasında İstanbul Üsküdar Altunizade'de binlerce metrekarelik ahşap ev ve apartman, Kadıköy Erenköy'de dubleks daireler ile Sakarya'da geniş tarla ve ofis binaları dikkat çekti.

ALİHAN KURİŞ DAHİL 32 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltı sürecinin ardından Alihan Kuriş ve 31 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Tutuklama kararı verilenler:

Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacaköğlu, Ahmet Şimşek, Abdülkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, Hamza Deniz, Kazım Per, Ahmet Uğur Pakcan, Rıdvan Erdal, Zübeyr Özcan, Hayrullah Usul ve Muhammet Karaköse.

Ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulananlar ise Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen, Ömer Yılmaz, Ahmet Efe, İsmail Hakkı Akgün ve Selman Süleyman Keşkekçi oldu.

Soruşturma devam ederken; firari ve yurt dışındaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde;

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında;

Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü faaliyetleri kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmiş olup şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilmiştir.

Sevkedilen 38 şüpheliden 32 şüpheli hakkında tutuklama, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Kaynak: İHA