3 Kardeş Öldü, Kamyon Şoförünün İfadesi Kahretti: ‘Frene Bastım Ama Duramadım’

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde nakliye kamyonu ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 3 çocuğun kardeş olduğu belirlendi. 4, 11 ve 13 yaşındaki çocukların anne ve babası ağır yaralanırken, kamyon sürücüsü “Görmedim, frene bastım ama duramadım” ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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3 Kardeş Öldü, Kamyon Şoförünün İfadesi Kahretti: ‘Frene Bastım Ama Duramadım’
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Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu’nun Uskumruköy mevkiinde nakliye kamyonu ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yusuf İçen, 11 yaşındaki Mehmet Ali İçen ve 13 yaşındaki Ecrin İçen’in kardeş olduğu belirlendi. Kazada çocukların 30 yaşındaki annesi Sözdar İçen ile 38 yaşındaki babası Yasin İçen’in ağır yaralandığı, aynı araçta bulunan 15 yaşındaki Ruken K., 23 yaşındaki Hacer K. ve 26 yaşındaki Şehmuz K.’nın da hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

3 Kardeş Öldü, Kamyon Şoförünün İfadesi Kahretti: ‘Frene Bastım Ama Duramadım’ - Resim : 1

'FRENE BASTIM AMA DURAMADIM'

.Gözaltına alınan kamyon şoförü Emrullah A.’nın (27), jandarmadaki ilk ifadesinde, "Görmedim, frene bastım ama duramadım” dediği öğrenildi. Şoför işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaza, 16 Ağustos Pazar günü saat 12.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nun Uskumruköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi.

3 Kardeş Öldü, Kamyon Şoförünün İfadesi Kahretti: ‘Frene Bastım Ama Duramadım’ - Resim : 2

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki Emrullah A. yönetimindeki 06 ESG 182 plakalı nakliye kamyonu ile içerisinde 8 kişinin bulunduğu 34 PRV 011 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç savrulurken, araçta bulunanlar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 Kardeş Öldü, Kamyon Şoförünün İfadesi Kahretti: ‘Frene Bastım Ama Duramadım’ - Resim : 3

ÖLEN 3 ÇOCUĞUN KARDEŞ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde, araçta bulunan 4 yaşındaki Yusuf İçen, 11 yaşındaki Mehmet Ali İçen ve 13 yaşındaki Ecrin İçen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından 30 yaşındaki Sözdar İçen ile 38 yaşındaki Yasin İçen’in ağır yaralandığı tespit edildi. Araçta bulunan 15 yaşındaki Ruken K., 23 yaşındaki Hacer K. ve 26 yaşındaki Şehmuz K. ise ilk müdahalelerinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından 27 yaşındaki kamyon sürücüsü Emrullah A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan kazanın ardından yaşananlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

3 Kardeş Öldü, Kamyon Şoförünün İfadesi Kahretti: ‘Frene Bastım Ama Duramadım’ - Resim : 4

OTOYOLDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle otoyolun bazı şeritleri ulaşıma kapatılırken, bölgede uzun araç kuyrukları meydana geldi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrol etti. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından ulaşım normale döndü. Kaza sonrası oluşan araç yoğunluğu ile ekiplerin çalışmaları havadan da görüntülendi. Jandarmanın kazayla ilgili incelemesinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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