Bakan Gürlek Duyurdu: Yeni Nesil Suç Örgütlerinin Finansal Ayağına Ağır Darbe

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin banka hesapları ve kripto varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Gürlek, "Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz" dedi.

Son Güncelleme:
Bakan Gürlek Duyurdu: Yeni Nesil Suç Örgütlerinin Finansal Ayağına Ağır Darbe
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni nesil suç örgütlerine yönelik atılan yeni bir adımı duyurdu. Gürlek, X hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik mali soruşturmalarda 818 şüphelinin banka hesapları ve kripto varlıklarına el konulduğunu açıkladı.

Organize suç örgütlerinin suç gelirlerini kripto varlıklar, yasa dışı bahis ve kumar gibi yöntemlerle gizleme veya aklama girişimlerinin takip edildiğini belirten Gürlek, "Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz" ifadelerini kullandı.

Gürlek, örgüt yöneticilerinden finansörlere, banka hesaplarından kripto varlıklara kadar suç örgütlerinin tüm yapısının hedef alınacağını kaydetti.

HANGİ ÖRGÜTLER OLDUĞU BELLİ OLDU

Konuya ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan da şu açıklama geldi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, son dönemde öne çıkan yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun Grubu olarak bilinen 4 ayrı yapılanmanın finansal faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir mali soruşturma yürütülmektedir. Soruşturma kapsamında, söz konusu örgütlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulmuştur."

Yeni nesil suç örgütlerinin ekonomik varlıklarını sürdürebilmek, örgüt mensuplarını yapı içerisinde tutabilmek ve suç faaliyetlerini finanse edebilmek amacıyla organize finansal yöntemlere başvurabildikleri; suçtan elde edilen gelirlerin gizlenmesi ve aklanmasında kripto varlık ticareti, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerden yararlanabildikleri değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda, suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda yalnızca örgütsel yapı ve işlenen öncül suçlar değil, bu suçlardan elde edilen gelirlerin kaynağı, transfer edildiği hesaplar, dönüştürüldüğü finansal araçlar ve nihai olarak ulaştığı malvarlığı değerleri de eş zamanlı olarak araştırılmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akın Gürlek
Son Güncelleme:
Rojin Kabaiş Dosyasında Diatom Testi Talebi: Suya Girdiğinde Hayatta mıydı? Uzman İsim Anlattı Rojin Kabaiş Dosyasında Diatom Testi Talebi: Suya Girdiğinde Hayatta mıydı? Uzman İsim Anlattı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Rize'de Dev Yatırım Zinciri: Bakan Uraloğlu Çamlıhemşin Tüneli'ni Açtı, Rekorları Sıraladı Rize'de Dev Yatırım Zinciri: Bakan Uraloğlu Çamlıhemşin Tüneli'ni Açtı, Rekorları Sıraladı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji’den 15 ile Uyarı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor Meteoroloji’den 15 ile Uyarı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor
AK Parti'nin Acı Günü: Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül Hayatını Kaybetti AK Parti'nin Acı Günü, Hayatını Kaybetti
Menderes'te Olaylı Seçim: Yumruklu Kavganın Ardından Koltuk AK Parti'ye Geçti Yumruklu Kavganın Ardından Koltuk AK Parti'ye Geçti
Emekli Amiral Türker Ertürk Hakkında Soruşturma Başlatıldı Emekli Amiral Türker Ertürk Hakkında Soruşturma Başlatıldı
3 Kardeş Öldü, Kamyon Şoförünün İfadesi Kahretti: ‘Frene Bastım Ama Duramadım’ 3 Kardeş Öldü, Kamyon Şoförünün İfadesi Kahretti