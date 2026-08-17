Menderes'te Olaylı Seçim: Yumruklu Kavganın Ardından Koltuk AK Parti'ye Geçti

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İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediye meclisi yeni başkan vekilini seçmek üzere olağanüstü toplandı. Salonun fiziki olarak yetersiz kalmasıyla başlayan gerginlik, turlar ilerledikçe fiziksel arbedeye dönüştü.

CHP SALONU TERK ETTİ, 3. TURDA KAPILAR KİLİTLENDİ

Seçimin ikinci turunda oylarının geçersiz sayıldığını öne süren CHP grubu meclis salonunu terk etti. Kalan 23 meclis üyesiyle gidilen üçüncü tur oylamada Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen 13, YENİ Parti adayı Barış Gürsoy ise 10 oy aldı.

Sonuçların ardından bazı üyelerin ara talep etmesi ancak meclis başkan vekilinin bu talebi reddetmesiyle salonda tansiyon zirve yaptı. AK Parti grubunun, "Biz salondaysak herkes salonda duracak" diyerek salon kapılarını kapatması üzerine meclis çıkışında arbede yaşandı.

MECLİS KORİDORLARINDA YUMRUKLU KAVGA

Kapı önündeki gerginlik, dışarıdan "Dilekçe getirdim" diyerek içeri girmeye çalışan bir kişinin AK Parti grubu tarafından engellenmesiyle yumruklu kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç iki grubun arasında kaldı. Partililer ve güvenlik görevlilerinin yoğun çabasıyla yatıştırılan kavganın ardından salonda düzen sağlandı.

SEÇİMİ CUMHUR İTTIFAKI KAZANDI

Olayların yatıştırılmasının ardından geçilen son oylama turlarında, CHP ve YENİ Parti'nin ortak bir adayda uzlaşamaması ve oyların bölünmesiyle birlikte Cumhur İttifakı’nın adayı Asuman Şen gerekli çoğunluğu elde ederek Menderes Belediyesi'nin yeni başkan vekili seçildi. Bu sonuçla, ilçede belediye yönetimi AK Parti'ye geçmiş oldu.

Kaynak: ANKA