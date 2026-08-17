Emekli Tuğamiral Türker Ertürk Gözaltına Alındı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medyada paylaşılan bir videodaki ifadeleri gerekçe göstererek resen soruşturma başlattı; Ertürk soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Deniz Harp Okulu Komutanı ve emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün dijital mecralarda yayımlanan konuşmalarını incelemeye aldı.
Başsavcılık, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeleri nedeniyle Türker Ertürk hakkında resen soruşturma başlattı.
Türker Ertürk, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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