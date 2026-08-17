Giresun'da Sel Felaketinin 4. Günü: Hurdaya Dönen Araç Bulundu, Dayı ve Yeğen Aranıyor
Giresun'un Keşap ilçesinde araçlarının sel sularına kapılması sonucu kaybolan lise öğretmeni Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nu arama çalışmaları, 200 kişilik dev ekiple 4'üncü gününde de aralıksız devam ediyor.
Giresun genelinde 13 Ağustos'ta etkili olan ve metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağışın düştüğü sağanak felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Keşap, Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde ağır hasara, dere taşmalarına ve su baskınlarına yol açan sel felaketinde kaybolan iki vatandaşa henüz ulaşılamadı.
ARAÇ KİLOMETRELERCE SÜRÜKLENDİ, KENDİLERİ YOK
Keşap ilçesi Karabulduk beldesinde yolda ilerlerken sele kapılan araçtaki Ahmet Yılmaz (50) kendi imkanıyla kurtuldu, yanındaki Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16) kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT ve İHH arama-kurtarma ekipleri, iş makinelerinin de kullanıldığı arama çalışmalarını başlattı.
Aramalarda, suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Ancak hurda yığınına dönen araçta, dayı ve yeğene dair bir ize ulaşılamadı.
9 KİLOMETRELİK ALANDA 200 KİŞİLİK DEV EKİP SAHADA
Dayı- yeğeni arama çalışmaları 4’üncü günün de sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Arama çalışmalarına, AFAD ve AFAD gönüllüleri; Polis Arama Kurtarma (PAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, İHH Arama Kurtarma, AKUT, ATAK, itfaiye, su altı arama kurtarma, İl Özel İdaresi ve belediye olmak üzere yaklaşık 200 ekip yer alıyor.
Aracın bulunduğu bölgeden itibaren ekipler, 34 araç, 6 dron, 3 sonar cihazı ve 6 botla, derenin denizle birleştiği yaklaşık 9 kilometrelik alanda arama faaliyetlerini sürdürüp, kayıp dayı ve yeğenine dair ize ulaşmaya çalışıyor.
Kaynak: DHA