Orta Doğu'da Yeni Kriz: Erbil'de Başbakanlık ve İstihbarat Konutuna İHA Saldırısı!

İran tarafından fırlatıldığı belirtilen 2 patlayıcı yüklü “Hadid-110” tipi İHA, Erbil’in Pirmam ilçesindeki IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’nin özel ofisi ile güvenlik teşkilatı yöneticisinin konutunu hedef aldı. IKBY Terörle Mücadele Birimi saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını açıklarken, saldırıyı sert şekilde kınadı.

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Orta Doğu'da Yeni Kriz: Erbil'de Başbakanlık ve İstihbarat Konutuna İHA Saldırısı!
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisi ile istihbarat teşkilatı müdürünün kaldığı yere "İran tarafından" 2 kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği, saldırıda can kaybı yaşanmadığı bildirildi. IKBY Anti Terör Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 00.28'de "İran tarafından" bomba yüklü 2 Hadid-110 tipi İHA ile Erbil'in Selahaddin ilçesindeki Başbakanlık Özel Ofisi ve istihbarat teşkilatı müdürünün kaldığı yere saldırı düzenlendiği belirtildi.

Orta Doğu'da Yeni Kriz: Erbil'de Başbakanlık ve İstihbarat Konutuna İHA Saldırısı! - Resim : 1

'ŞİDDETLE KINIYORUZ'

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu saldırı ve tecavüzü şiddetle kınıyoruz. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Tüm sorumluluk ve sonuçları saldırıyı düzenleyenlere aittir"

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı kınadı. Barzani, bunun tehlikeli bir tırmanış ve bölgelerinin güvenliği ve istikrarına doğrudan bir tehdit olduğunu ifade etti.İran yönetiminden ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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