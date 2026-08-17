Trump’tan Flaş Mekke Anlaşması Mesajı: 'Büyük ve Cesur Bir Adım'

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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma İttifakı’ndan memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Trump, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi. Anlaşmanın Orta Doğu ülkelerinin daha güçlü şekilde savunulmasını sağlayacağını belirten Trump, "Söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım. İnanılmaz" değerlendirmesini yaptı.

MEKKE ANLAŞMASI NEDİR?

Mekke Ortak Savunma İttifakı, önceki haftalarda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan bir savunma anlaşmasıdır. Anlaşma, taraflardan birinin dış saldırıya uğraması halinde diğer ülkelerin ortak adımlar atmasını öngörür ve ileride başka ülkelerin ittifaka katılmasına imkan tanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi