14 Günlük Acil Durum: Endonezya'da Ölü Sayısı Artıyor!
Endonezya'nın Flores bölgesinde 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki dev depremin ardından acı haberler gelmeye devam ediyor. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 53’e çıkarken, bölgede 14 günlük 'acil durum' ilan edildi.
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Endonezya, üst üste gelen şiddetli depremler ve artçı sarsıntıların yaralarını sarmaya çalışıyor. 15 Ağustos'ta Flores bölgesini vuran 7,7 büyüklüğündeki ana depremin ardından, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları zorlu şartlar altında sürdürülüyor.
CAN KAYBI 53'E YÜKSELDİ, ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
Elektrik kesintisinin arama kurtarma faaliyetlerini engellediğine dikkati çeken yetkililer, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 53'e yükseldiğini, 135 kişinin yaralandığını belirtti.
Doğu Nusa Tenggara Eyaleti Valisi Melki Laka Lena da yaptığı açıklamada, arama kurtarma, tahliye, sağlık hizmetleri, barınma, ulaşım ve altyapı çalışmalarını hızlandırmak amacıyla 14 günlük "acil durum" ilan edildiğini duyurdu.
NE OLMUŞTU? Endonezya'nın Flores bölgesinde 15 Ağustos'ta 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, en büyüğü 6,2 olmak üzere en az 235 artçı sarsıntı kaydedilmişti. Öte yandan, Kuzey Sumatra eyaletindeki Pematangsiantar kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Depremde 900'den fazla ev yıkılmış, 450 ev hasar görmüş ve yaklaşık 5 bin kişi geçici barınma alanlarına yerleştirilmişti. Heyelanlar, Flores bölgesi boyunca yerleşim yerlerini birbirine bağlayan yaklaşık 700 kilometrelik kara yolunun bazı bölümlerini ulaşıma kapatmıştı.
Kaynak: AA
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