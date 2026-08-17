Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos Mesajı: 'Acısı İlk Günkü Gibi Yüreğimizde'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 27’nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, büyük felakette yaşamını yitirenleri rahmetle anarak ailelerine başsağlığı diledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos Mesajı: 'Acısı İlk Günkü Gibi Yüreğimizde'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye yakın tarihinin en büyük trajedilerinden biri olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümü dolayısıyla resmi sosyal medya hesabı üzerinden anma mesajı paylaştı.

'ACISI İLK GÜNKÜ GIBI YÜREĞIMIZDE'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Recep Tayyip Erdoğan 17 Ağustos 1999 Deprem
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