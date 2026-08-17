Talas'ta Otel Odasında Cinayet: Tartıştığı Kadını Pencereden Attı!

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Kadın cinayetlerinin yeni adresi Kayseri oldu... Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı bir otelde meydana gelen olayda, iddiaya göre N.C.Ş. (30) ile Selin Gökhan (28) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

OTELİN PENCERESİNDEN AŞAĞI ATTI

Tartışmanın fiziksel şiddete dönüşmesi üzerine şüpheli N.C.Ş., Selin Gökhan’ı kaldıkları 5’inci kattaki odanın penceresinden aşağı attı. Otelin asma katına düşen kadının ardından şüphelinin, oda içerisinde bulunan bazı eşyaları da Gökhan'ın üzerine fırlattığı öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Otel sakinlerinin ve görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde asma kata düşen Selin Gökhan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından şüpheli N.C.Ş., polis ekipleri tarafından suç mahallinde yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, cinayetin işlendiği otel odasında ve Selin Gökhan’ın cansız bedeninin bulunduğu asma katta detaylı delil çalışması gerçekleştirdi.

Gökhan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırılırken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: İHA