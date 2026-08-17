Rize'de Dev Yatırım Zinciri: Bakan Uraloğlu Çamlıhemşin Tüneli'ni Açtı, Rekorları Sıraladı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Karadeniz’in ve yayla turizminin kalbi Rize’de ulaşım altyapısına çağ atlatacak tarihi açılışlara imza attı.

Bakan Uraloğlu, Çamlıhemşin Tünelli Geçişi'nin açılış töreninde, çayın başkenti Rize'nin ve dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nın ulaşım altyapısının gücüne güç katacak geçişin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rize'ye bugün iki önemli müjdeyle geldiğini ifade eden Uraloğlu, Çamlıhemşin Tüneli ile birlikte Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprülerini de kapsayan 2 kilometrelik yol kesimini hizmete açacaklarını aktardı.

Kara yolundan demir yoluna, denizden hava yoluna ulaşımın ve haberleşmenin her alanında 2002'den bu tarafa adeta bir destan yazdıklarına dikkati çeken Uraloğlu, şimdi de Çamlıhemşin Tünelli Geçişi'ni hizmete sunarak o destana yeni bir satır, halka ve aşama daha eklediklerini anlattı.

Uraloğlu, son 24 yılda kara yolu altyapısına yaptıkları yatırımlarla Türkiye'yi adeta yeniden inşa ettiklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 30 bin 120 kilometreye çıkardık. Otoyol ağımızı 3 bin 796 kilometreye yükselttik. Ülkemizde trafik akışının yoğunlaştığı doğu-batı ve kuzey-güney koridorlarını belirleyerek bu akslarda yol standartlarını yükseltmeye de devam ediyoruz. Zorlu coğrafyalarda, yüksek dağları ve derin vadileri tıpkı şu an burada olduğu gibi doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle aşarak çok daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyoruz. Son 24 yılda 519 kilometre uzunluğunda 4 bin 272 yeni köprü inşa ettik. Toplam köprü sayımız 10 bin 239'a, uzunluğumuz ise 830 kilometreye ulaşmış durumda."

'80 YILLIK TÜNEL UZUNLUĞUNU 17 KAT ARTIRDIK'

Uraloğlu, 80 yılda sadece 50 kilometre tünel inşa edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz bu uzunluğu da yaklaşık 17 kat arttırarak 878 kilometreye çıkardık. Bu köprü ve tünelleri uç uca eklesek, bir an böyle düşünsek, Rize'den çıkıp Edirne'yi aşarak Bulgaristan Sofya'ya ulaşan bir mesafeden fazlasını yaptık demektir. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Biz bu işleri milletimizin Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve AK Parti'mize verdiği destekle yaptık, yapmaya da Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Bu tünel ve köprülerimiz, üretim, ticaret, turizm, istihdam ve birliğin aktığı yaşam damarları olarak Türkiye'nin kalkınma destanına can veriyor, milletimizin yarınlarına umut ve bölgemize refah taşıyor. İşte bugün de bu anlayışla, Doğu Karadeniz'in incisi Rize'mizde, dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na giden yolu daha güvenli ve konforlu hale getiren Çamlıhemşin Tüneli'ni ve 2 kilometrelik kesimi hizmete açmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz."

PROJENİN 10 KİLOMETRELIK BÖLÜMÜ TAMAM

Çamlıhemşin Tüneli'ni, Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında inşa ettiklerini belirten Uraloğlu, toplam 36,5 kilometre uzunluğundaki projenin Karadeniz Sahil Yolu'nun Pazar-Ardeşen ayrımından başlayıp, Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçerek Ayder mevkisinde son bulduğunu vurguladı. Uraloğlu, yolun ilk 5,5 kilometrelik kesimini bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında, kalan kesimi ise platform genişliği 12 metre olacak şekilde tırmanma şeritli inşa ettiklerine dikkati çekti.

Bakan Uraloğlu, projenin detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Projemiz kapsamında, şu an açılışını gerçekleştirdiğimiz 955 metrelik Çamlıhemşin Tüneli ile birlikte 2 bin 265 metrelik Hala Tüneli ve 450 metrelik Hala-2 Tüneli olmak üzere toplam uzunlukları 3 bin 670 metre olan 3 tek tüp tünel ve yine bugün hizmete aldığımız Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprümüzle birlikte toplam uzunlukları 345 metre olan 5 köprü bulunuyor. Ayrıca, yolun yaklaşık beşinci kilometresinde Tunca Kavşağı'ndan ayrılıp Tunca beldesine bağlantı sağlayan 3 kilometrelik bağlantı yolumuz da bu işin içerisinde yer alıyor. ​​​​​​Elbette Çirihinci yolumuzda yeni ikmal ihalesini yapacağız, o da hayırlı, uğurlu olsun. Böylece aslında projemizin toplam uzunluğu da 39,5 kilometreye ulaşmış oluyor."

Bu kapsamda daha önce Ayder mevkisi tarafındaki yaklaşık 8 kilometrelik kesimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle açtıklarını anımsatan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bugün de Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprülerini hizmete açarak böylece projenin toplam 10 kilometrelik bölümünü tamamlamış oluyoruz. Yine Hala Tüneli'nde kazı ve kaplama betonu çalışmalarını tamamladık. Hala-2 Tüneli'nde de kazı destekleme çalışmalarını tamamladık, halen kemer betonu imalatlarına devam ediyoruz. İnşallah Çamlıhemşin Tünelimiz ile Ayder Yaylası arasında kalan yaklaşık 7 kilometrelik kesimi de bu yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz."

YILLIK 772 MİLYON LİRA TASARRUF VE ÇEVRE DOSTU ULAŞIM

Yolun önemine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu yolumuz hem kış turizmi hem de yayla turizmi faaliyetleriyle her yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na ulaşım sağlamasıyla bölgenin kültürel ve ekonomik dokusunu şekillendirmesi açısından büyük önem taşıyor. Projemiz ile mevcut yolda artan trafik yoğunluğunu rahatlatarak, güzergahta daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım tesis ediyoruz. Yolumuz tamamlandığında mevcut yolda 1,5 kilometre, seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlayacağız. Böylece zamandan 675 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık ortalama 772 milyon lira tasarruf edeceğiz. Birkaç yıl içerisinde buraya harcadığımız parayı da geri almış olacağız. Ayrıca güzel Rize'mizin doğasına zarar veren araçların karbon emisyonunu da 4 bin 800 ton azaltarak, Rize'nin ve Ayder'in eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlayacağız."

'DÖNÜM NOKTASI OLACAK'

Uraloğlu, Karadeniz sahilinden iç kesimlere ulaşım kolaylığı sağlayacak projeyle tüm bölgedeki ticaret ve turizm potansiyelini de arttıracaklarına işaret ederek, "Ama özellikle bu yolumuz başta Ayder Yaylası olmak üzere tüm bölge turizmi için önemli bir dönüm noktası olacak. Neredeyse bütün yıla yayılan trafik yoğunluğunu, yolumuz sayesinde önemli ölçüde azaltarak, yerli ve yabancı turistlerimiz ile Rizeli hemşehrilerimize çok daha konforlu bir seyahat imkanı sunacağız. Daha kısa sürede, konfor ve güvenle ulaşabilme, turistlerin bölgede daha fazla zaman geçirmelerine imkan tanıyacak. Böylece başta Rize'miz olmak üzere bütün bölgemiz kazanacak. Turizm çeşitliliğini artırarak bölgenin ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağız. Bölgeye yapılan yatırımların artmasına ve yeni turizm tesislerinin açılmasına öncülük ederek yeni istihdam imkanlarını da arttıracağız. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

Vadinin komple imar planının yapıldığını anımsatan Uraloğlu, "Onun için de ben ayrıca tebrik ediyorum. Yasaklamak değil, doğru planlayarak doğru işler yapmalıyız. Sadece yolla, tünelle, köprüyle de olmuyor, hep beraber Allah'ın izniyle burayı çok çok daha güzel hale getirmiş olacağız" dedi.

Uraloğlu, hızla gelişen Organize Sanayi Bölgesi ve yapım çalışmaları devam eden İyidere Lojistik Limanı'nın tamamlanmasıyla Karadeniz'de daha da önemli bir lojistik üs haline gelecek Rize'nin ulaşım ihtiyaçlarına yönelik büyük projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

'BUYURSUN, BU YOLDAN GEÇSIN'

Son 24 yılda Rize'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 226 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"​​​​​​​Biz hizmet ediyoruz. Ettiğimiz hizmeti de kimsenin başına kalkmıyoruz ama bazı şeyleri de söylemekte fayda var. Çıktı dönemin CHP milletvekili şimdi Yeni Partiye mi geçti tam da bilmiyorum, dedi ki 'Bu Çamlıhemşin-Ayder Yolu'na 10 lira para koydular yapmayacaklar.' Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde söz verdiğimiz her işi yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Örneği de buradadır, buyursun. Eleştirenleri de ben bu yoldan seyahat etmeye davet ediyorum. Yaptıkları bu ayıbı da Rize halkımıza teşekkür ederek düzeltmelerini bekliyorum, hiç kimse kusura bakmasın. 2002'ye kadar sadece 12 kilometre bölünmüş yolu vardı. Biz 175 kilometre daha yaparak toplamda 187 kilometreye ulaştık. Yollarının sadece 12 kilometresi bitümlü sıcak kaplamalıydı, 387 kilometreye yükselttik. Bu sadece Karayolları Genel Müdürlüğümüzün yaptığı, İl Özel İdaremizin ve belediyemizin yaptıkları da bunun haricinde. Karadeniz Sahil Yolu, Ovit Tüneli ve Bağlantı Yolları, İkizdere Şehir Geçişi, Hurmalık-1 ve Hurmalık 2 Tünelleri ve Rizeli vatandaşlarımızın 70 yıl boyunca hayalini kurduğu Salarha Tüneli gibi çok önemli projeleri tamamladık, hayata geçirdik."

Uraloğlu, bölgede devam eden projelere ilişkin şunları kaydetti:

"İyidere-İkizdere, Kendirli, Güneysu Başköy Yolları ve Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu yani buranın devamı olan kesimi Handüzü Yolu, yine İyidere-İkizdere Ovit'in kalan kesimi ve oradan Erzurum istikameti ki bu sene inşallah 3 kilometrelik Dallıkavak Tüneli'ni de hizmete açacağız. Kırık Tüneli'nde de problemlerimizi önemli ölçüde çözdük, orada da çalışmalarımıza hızlıca devam ediyoruz. Yani Rize'mizde Karayolları Genel Müdürlüğü kapsamında devam eden 16 projenin olduğunu da özellikle belirtmek isterim. İyidere Lojistik Limanı'nın da Rize'nin geleceğine vurulan altın bir mühür olduğunu da özellikle belirtmek isterim. Bu limanımız Doğu Karadeniz Bölgesi, Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkasya Koridoru üzerindeki konumu ile stratejik öneme sahip."

DENiZ ÜZERiNDEKi HAVALiMANINA 'CAT-2' DOPİNGİ

Rize-Artvin Havalimanı'na ilişkin de Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizde deniz üzerine inşa ettiğimiz 2. havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 4,5 milyon misafirimize ev sahipliği yaptı. Rize-Artvin Havalimanı'nın pist aydınlatma sistemini daha kısıtlı görüş mesafelerinde ve geceleri uçakların inişine imkan tanıyan CAT-2 seviyesine de yükselttik. İstanbul, Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa, Adnan Menderes ve Antalya Havalimanları olmak üzere iç hatlarda 5 ayrı noktaya haftalık 85 sefer, dış hatlarda ise Riyad, Cidde, Medine, Hofuf ve El Jouf olmak üzere 5 noktaya 11 sefer düzenlenmektedir. ​​​​​​​Bunlar hayal, gerçekçi hayallerle başlanan ve bitirme iradesi koyan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hayata geçirdiğimiz projelerdir. Allah ondan razı olsun, Allah onun ömrünü bereketlendirsin, sağlıklı, uzun ömür versin. Hem iç hat hem de dış hat uçuş ağı yeni noktalarla genişlemeye devam ediyor."

Kaynak: AA