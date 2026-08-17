Alihan Kuriş Aramalarda Ele Geçirilen Serveti Böyle Savundu: 'Düğün Takılarımız'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alihan Kuriş’in savcılık ifadesi ortaya çıktı. “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak/yönetmek, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltilen Alihan Kuriş’e, yapılan aramalarda ele geçirilen ve değeri yaklaşık 1.3 milyar TL eden 200 kilo altının kaynağı soruldu. Kuriş evinden çıkan onca altını, “Eşimin düğün takıları” diyerek açıkladı.

Kuriş’in emniyette verdiği 15 Ağustos 2026 tarihli ifadede, 13 Ağustos’ta ikametinde gerçekleştirilen arama gündeme geldi.

Kuriş’e yöneltilen soruda, aramada ‘yüksek miktarda altın ve ziynet eşyası’ bulunduğu ve bunlara mahkeme kararına istinaden el konulduğu belirtildi. Kuriş’ten bu kadar yüksek miktardaki altın ve ziynet eşyasının kaynağını, nasıl temin edildiğini ve neden evinde bulundurduğunu açıklaması istendi.

‘EŞİMİN DÜĞÜN TAKILARI’

Kuriş ise altınların büyük bölümünün ailesine ait olduğunu ileri sürdü. Kuriş, "Söz konusu aramada ele geçirilen eşyaların birçoğu eşimin düğün takılarımız ve ziynet eşyalarımızdır" dedi. Evde bulunan diğer takıların ise çocuklarına hediye edildiğini belirten Kuriş, "Bunların tamamı benim ailemin birikimidir" savunmasını yaptı.

AYNI ARAMADA ÇELİK KASADAN 3 MİLYON DOLARLIK SENET ÇIKTI

Kuriş’in evindeki aramada dikkat çeken bir başka bulgu ise çelik kasada bulunan 3 milyon dolar değerindeki senet oldu. İfade tutanağına göre senedin tarihi 29 Ocak 2021’di. Alacaklı olarak Alihan Kuriş’in, borçlu olarak ise Osman Aslanali’nin adının yer aldığı senedin neyin karşılığında düzenlendiği de Kuriş’e soruldu.

Kuriş, 3 milyon dolarlık senedin Aslanali ile yapmayı düşündüğü bir gayrimenkul satışına ilişkin teminat olduğunu savundu. Satışın gerçekleşmediğini söyleyen Kuriş, senedin kendilerinde kaldığını belirterek vadesinin geçtiğini ve ‘senet vasfını yitirdiğini’ öne sürdü.

KENDİNİ 'KANAAT ÖNDERİ' DİYE TANIMLADI

Öte yandan savcılık, Kuriş’e yönettiği sorulardan birinde Kuriş’in yönettiği ya da dahil olduğu herhangi bir grup, oluşum veya yapılanma bulunup bulunmadığını sordu.

Kuriş bu soruya şu yanıtı verdi:

“Ben Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin torunuyum, varisiyim ve temsilcisiyim. Onu sevenler beni sever, bir kanaat önderiyim. Kanaat önderi olduğumuz grubun ismi, ‘Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin Talebeleri’ olarak kendim nitelendiririm. Dışarıda ne olarak nitelendirildiğini ise ben bilmiyorum, bu hususlar beni ilgilendirmez.”

SAVCILIK ONLARCA İSMİ TEK TEK SORDU

Savcılık, Kuriş’e soruşturma kapsamında çok sayıda ismi tanıyıp tanımadığını da sordu. Kuriş, bu isimlerden bazılarının hoca olduğunu, bazılarını vakıflardan tanıdığını, bir bölümünü ise hiç tanımadığını söyledi.

Hilmi Tuna Kuriş’in kardeşi olduğunu belirten Kuriş; Fahri Candemir’i Ümraniye Gümüşsoy Sevim Vakfı’nda çalışan ve dedesinin kabrinin temizlik ve bakım işleriyle ilgilenen kişi olarak tanıdığını anlattı. Metin Güder ve Mehmet Hilmi Molla’yı da aynı vakıftan tanıdığını belirten Kuriş, Recep Okumuşlar için ise Ümraniye Gümüşsoy Sevim Vakfı’na gelip giden ve zaman zaman sohbet ettiği “İslami ilimlere yüksek derecede vakıf bir hocaefendi” ifadesini kullandı.

Kuriş, Ahmet Gökçen’i hukuk profesörü olarak tanıdığını, Ahmet Şimşek’in İslami ilimlere vakıf bir hoca olduğunu, Muammer Sivrikaya’yı hoca olarak bildiğini, Nezih Murat Büyükgöze’yi ise Üsküdar’da oturan bir hoca olarak tanıdığını söyledi.

Muharrem Hilmi Akbulut hakkında da dikkat çeken bir açıklama yapan Kuriş, Akbulut’un evinin bahçe ve peyzaj işlerinde zaman zaman kendisine yardımcı olduğunu, ancak çalışanı olmadığını ifade etti.

ARDEN GIDA SORUSU: ‘YÜZDE 5 HİSSEDARDIM’

İfadenin önemli başlıklarından biri de Arden Gıda oldu. Savcılık, MASAK raporlarında Kuriş’in ortağı olduğu Arden Gıda’ya ilişkin tespitler bulunduğunu belirterek savunmasını istedi.

Savcılık, Kuriş’e Hilmi Kemal Yurdakul, Taner Çetin ve Fahri Doğan’ı tanıyıp tanımadığını sordu. Söz konusu kişilerin Arden Gıda’nın yöneticileri olduğu ve şirket yönetimi kapsamında Akdeniz Toros Et ve Et Ürünleri isimli şirketle yüklü miktarda alış bildirimi bulunduğu Kuriş’e aktarıldı. Kuriş ise üç ismi hatırlamadığını söyledi.

Arden Gıda’da geçmişte ortaklığı bulunduğunu kabul eden Kuriş, “2021 yılına kadar yüzde 5 hissedarlığım vardı, 2021 yılında devredip çıktım” dedi. Kuriş, hisselerini kime devrettiğini hatırlamadığını ancak kardeşine devretmiş olabileceğini söyledi.

Akdeniz Toros Et ve Et Ürünleri şirketi konusunda ise Kuriş, şirketin ürünlerinin müşterisi olduğunu belirterek yöneticilerini tanımadığını savundu.

Kaynak: Haber Merkezi