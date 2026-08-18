'Terörsüz Türkiye'de Kritik Adım! 'Süreç Kurulu' Oluşturuldu: İlk Toplantı 24 Ağustos'ta Yapılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'çerçeve yasa'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yasa kapsamında düzenlenen 'Süreç Kurulu'nun hayata geçirildiğini açıkladı. Bu kapsamda Kurul'un ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü yapması bekleniyor.

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'Terörsüz Türkiye'de Kritik Adım! 'Süreç Kurulu' Oluşturuldu: İlk Toplantı 24 Ağustos'ta Yapılacak
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin kritik adımlarından biri olarak görülen 'çerçeve yasa' hakkında konuştu.

KURUL OLUŞTURULDU, İLK TOPLANTI 24 AĞUSTOS'TA

Yılmaz, "Çerçeve yasada tanımlanan Kurul, kanunun yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. İlk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Çerçeve Yasa'nın Resmi Gazete'de yayınlanmasına ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Meclisimizde 467 gibi rekor bir oyla kabul edilmesinin ardından, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmî Gazete’de yayımlanan 7595 Sayılı “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” hayırlı olsun.

'KANUN'UN YAYIMLANMASIYLA BİRLİKTE KURULMUŞTUR'

Kanunda tanımlanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında faaliyet gösterecek olan Kurul, Kanun’un yayımlanmasıyla birlikte kurulmuştur. Kurul üyesi Bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlatmıştır.

'OLUŞTURULACAK ALT KOMİSYONLAR MASAYA YATIRILACAK'

Kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu toplantıda Kurulumuzun çalışma usul ve esasları ile silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır. Ayrıca, Kurul üyelerimizin gündeme getirebileceği ve kurumlarımız arasında koordinasyon gerektiren hususlar üzerinde de değerlendirmeler yapılabilecektir.

Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak, 7595 Sayılı Kanun’la tanımlanan tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmek için yoğun bir mesai sergileyecektir."

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Kaynak: DHA

Etiketler
çerçeve yasa Terörsüz Türkiye Cevdet Yılmaz
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