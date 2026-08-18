Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzayı Attı: Büyükelçilik ve Rektörlüklere Yeni Atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre 9 ülkeye büyükelçi ve 10 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzayı Attı: Büyükelçilik ve Rektörlüklere Yeni Atamalar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda 9 ülkeye büyükelçi, 10 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

9 ÜLKEYE BÜYÜKELÇİ ATANDI

Katar Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ürdün Haşimi Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu; Ürdün Haşimi Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karaçay; Kuveyt Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Can Oğuz; Moldova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Suriye İkili İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Nazmiye Başaran atandı.

Cibuti Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen merkeze alınırken, Cibuti Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Hüseyin Özdemir atandı. Estonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Havva Yonca Gündüz Özçeri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Senem Güzel getirildi.

Uruguay Doğu Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tunca Özçuhadar merkeze alınırken, İran İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Aydın Doğan atandı.

Botsvana Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı Vesime Ela Beşkardeş Karagöl atandı.

10 ÜNİVERSİTENİN YENİ REKTÖRLERİ BELLİ OLDU

Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emine Gümüşsoy atandı.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Behzat Orhan Aytür ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Botanlıoğlu getirildi.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Balcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamza Al ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Ulusoy atandı.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına da Prof. Dr. Hüseyin Karaman getirildi.

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Kaynak: AA

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