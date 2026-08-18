Elazığ'da Şüpheli Kadın Ölümü! 'Kurt Sandım' Deyip Av Tüfeğiyle Vurdu

Elazığ’da bir kadın daha hayatını kaybetti. İddiaya göre, küçükbaş hayvan ağılında 'kurt' nöbeti tutan M. K., ağılda çıkan sesler üzerine açtığı ateşte 51 yaşındaki Hasret Kuş'u vurarak öldürdü.

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Elazığ'da Şüpheli Kadın Ölümü! 'Kurt Sandım' Deyip Av Tüfeğiyle Vurdu
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Olay, merkeze bağlı Meşeli köyünde meydana geldi.

KURT GİRDİĞİNİ GÖRÜNCE NÖBET TUTMAYA BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce besledikleri küçükbaş hayvan ağılına kurtların girdiğini gören hayvan sahibi M.K. (61), av tüfeğiyle nöbet tutmaya başladı. Gece saatlerinde ağıldan ses duyan M.K., yanında bulundurduğu av tüfeğiyle rastgele ateş açtı.

'KURT SANARAK' EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Vurulma sesini duyduktan sonra ağıla giden yaşlı adam eşi Hasret Kuş’u (51) tüfekle yaraladığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kuş’un, hayatını kaybettiğini tespit etti.

M. K. JANDARMA TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Kuş’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşini öldüren adam, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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