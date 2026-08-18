Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sabah açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyor, üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS Paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Bu sabah açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyor, üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için başarılı geçmesini temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA

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