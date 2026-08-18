YKS Birincisinin Yerleştiği Üniversite Belli Oldu! Tek Tercih Yaptı, Hayaline Kavuştu

YKS’de Temel Yeterlilik Testi (TYT) Türkiye birincisi olan Fatih Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Uslu, listesine yazdığı tek tercih olan ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümüne yerleşti.

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YKS Birincisinin Yerleştiği Üniversite Belli Oldu! Tek Tercih Yaptı, Hayaline Kavuştu
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, Türkiye birincilerinin de geleceğini netleştirdi. Sınav sonuçlarına göre TYT oturumunda tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puanla Türkiye birinciliğini paylaşan 5 şampiyondan biri olan Abdullah Uslu, üniversite kapısını tarihi bir başarı ile araladı.

Ailesi Bilecik'te yaşayan ve eğitimini Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nde tamamlayan şampiyon öğrenci, en büyük hayalinin tıpkı babası gibi mühendislik kariyeri yapmak olduğunu söyledi.

TERCİH LİSTESİNE SADECE TEK BİR BÖLÜM YAZDI

Yerleştirme sonuçlarının ardından açıklama yapan YKS birincisi Uslu, tercih kılavuzunda sadece tek bir seçeneğe yer verdiğini duyurdu. Sadece Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü seçen Uslu, merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte bu bölüme birincilikle yerleşti.

'ŞU ANDA HAYALİM GERÇEK OLDU'

Yerleştirme sonucunu ekranda gördüğünde büyük bir mutluluk yaşadığını belirten Abdullah Uslu, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Hedefim her zaman babam gibi iyi bir mühendis olmaktı. Tercih döneminde kararlıydım ve sadece gitmek istediğim tek yeri yazdım. Şu anda hedefim ve hayalim tamamen gerçek oldu. Ülkeme faydalı bir mühendis olmak için çalışmaya devam edeceğim."

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Kaynak: İHA

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