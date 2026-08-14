2026 ALES/2 Sonuçları Açıklandı
ÖSYM tarafından 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-ALES/2 sınavının sonuçları açıklandı.
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2026-ALES/2) sonuçları açıklandı.
ALES/2, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2 Ağustos'ta gerçekleştirildi.
ÖSYM, ALES/2'ye ilişkin değerlendirmeleri tamamladı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, sınav sonuçları bugün saat 10.00 itibarıyla açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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