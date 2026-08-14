LGS, 2. Nakil Sonuçları Açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı.

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LGS, 2. Nakil Sonuçları Açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 10 Ağustos tarihinde açıklanan yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ardından, yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının da sistem üzerinden erişime açıldığı açıklandı.

HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURULAR ALINACAK

2. nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece yerleştirme sürecinin, 28 Ağustos tarihinde tamamlanacağı belirtildi.

YATILILIK BAŞVURULARI 31 AĞUSTOS-3 EYLÜL ARASINDA

Yerleştirme sürecinin ardından yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında okullar ve kurumlar tarafından alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilecek ve e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri sisteme işlenecek.

Kaynak: İHA

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LGS Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
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