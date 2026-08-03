Üniversite Öğrencilerine Asgari Ücret Gibi Burs! Şartları Belli Oldu

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11 Mayıs 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmasına müteakip özel hukuki kişiliğini kazanan Bartın Üniversitesini Geliştirme ve Destekleme Vakfı faaliyetlerine başladı. İş insanları ve akademik personelin iş birliğinde kurulan vakıf başarılı öğrencilerin Bartın Üniversitesini (BARÜ) tercih etmesi noktasında önemli bir burs duyurusu yayımladı.

Bartın Üniversitesini Geliştirme ve Destekleme Vakfı, başarılı öğrencilerin BARÜ’yü tercih etmelerini teşvik etmek ve eğitim hayatlarına katkı sağlamak amacıyla önemli bir burs programını hayata geçiriyor.

İLK 5 BİNE GİREN ÖĞRENCİLERE 25 BİN LİRA BURS

Bu kapsamda 2026 yılı YKS puan türlerinden herhangi birinde Türkiye genelinde ilk 5 bin içerisinde yer alarak BARÜ’yü tercih edip yerleşen öğrenciler, vakıf tarafından belirlenen başarı kriterlerini sağlamaları şartıyla burs desteğinden yararlanabilecek. Burs almaya hak kazanan öğrencilere öğrenim süreleri boyunca her yıl 9 ay süreyle aylık 25.000 TL burs verilecek.

BURSUN DEVAMLILIĞI AKADEMİK BAŞARILARA BAĞLI OLACAK

Böylece öğrencilerin eğitim süreçlerini daha güçlü imkânlarla sürdürmeleri ve akademik başarılarını desteklemeleri hedefleniyor. Burs programının devamı, vakfın belirlediği akademik başarı kriterlerinin sağlanmasına bağlı olacak. Ayrıca burs miktarı, değişen ekonomik şartlar ve vakfın değerlendirmeleri doğrultusunda her yıl Bartın Üniversitesini Geliştirme ve Destekleme Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından güncellenecek.

Vakıf yönetimi tarafından öğretim döneminin başlaması ile derece (tercih) bursunun yanı sıra başarı ve yemek burslarının da verileceği paylaşıldı.

Burs uygulamasıyla BARÜ, başarılı öğrencileri destekleyen ve akademik başarıyı teşvik eden yaklaşımını sürdürürken nitelikli öğrencilerin üniversiteyi tercih etmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Vakıf tarafından sunulan destek ile öğrencilerin eğitim hayatlarını daha güvenli bir şekilde planlamalarına imkân tanınırken BARÜ’nün güçlü eğitim vizyonuna da katkı sunulacak.

Kaynak: İHA