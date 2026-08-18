YENİ Parti'de 'Kara Para' Şoku: Cemal Enginyurt’un Oğlu İfadeye Çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt’u, “kara para aklama” ve “halk sağlığını bozma” suçlamaları kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı.

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YENİ Parti'de 'Kara Para' Şoku: Cemal Enginyurt’un Oğlu İfadeye Çağrıldı
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YENİ Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt ile Mehmet Sedat Erge'nin "halk sağlığını bozma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından ifadeleri alınacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alptürk Enginyurt ve birlikte hareket ettiği öne sürülen Mehmet Sedat Erge, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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