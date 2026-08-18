Ankara’da Peş Peşe Kritik Telefonlar! Bakan Fidan Bölgesel Kriz İçin Devreye Girdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Suriye Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek Hürmüz Boğazı’ndaki tehlikeli gerilimi ve bölgedeki son sıcak gelişmeleri masaya yatırdı.

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Ankara’da Peş Peşe Kritik Telefonlar! Bakan Fidan Bölgesel Kriz İçin Devreye Girdi
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Orta Doğu’da stratejik hatlarda yaşanan hareketlilik, Türk diplomasisini yeniden harekete geçirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmeleri yaptı.

KATAR İLE MASADA HÜRMÜZ BOĞAZI VARDI

Fidan, Katarlı mevkidaşıyla görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'ndaki durumu ele aldı. Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yle görüşmesinde ise bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Kaynak: AA

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