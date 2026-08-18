Afyonkarahisar'da Bu Yoldan Geçen Araçlar Mora Boyandı, Vatandaş Çileden Çıktı! Sebebi ise Endişeye Yol Açtı

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Dinar- Çay kara yolu güzergâhında, bir araçtan yaklaşık 10 gün önce yola döküldüğü tespit edilen kimyasal madde, yağış sonrası tepkimeye girerek, asfalt yüzeyinde yayıldı.

KİMYASAL TEPKİME SONRASI ARAÇLAR MORA BOYANDI

Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım, alt bölümleri başta olmak üzere, lastik, jant, tampon ve kaportalarını mora boyadı. Çok sayıda sürücü, araçlarını temizletmek için akaryakıt istasyonları ve oto yıkamacılara yöneldi. Bazı yıkamacılarda uzun araç kuyrukları oluştu.

SORUMLULAR HAKKNDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı, sorumlular hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olayın sorumlularının tespit edildiği belirtilerek, "Olayla ilgili yapılan incelemelerin ardından sorumlular hakkında 'Çevrenin taksirle kirletilmesi' ve 'Trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması' suçlarından adli soruşturma başlatıldı" denildi.

Kaynak: DHA-İHA