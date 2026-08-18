Ege Denizi'nde Can Pazarı! Türkiye’nin İlk Kadın Borsa Başkanı Işınsu Kastelli Ölümden Döndü

Türkiye’nin ilk kadın borsa başkanı Işınsu Kastelli ve beraberindeki 9 kişinin bulunduğu Türk bayraklı katamaran, Yunanistan açıklarında su alarak battı. Ölümden dönen 10 kişi Sahil Güvenlik tarafından son anda tahliye edildi.

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Ege Denizi'nde Can Pazarı! Türkiye’nin İlk Kadın Borsa Başkanı Işınsu Kastelli Ölümden Döndü
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Türkiye iş dünyasının tanınan isimlerinden, 17 yıldır İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten ve Türkiye’nin ilk kadın borsa başkanı unvanına sahip iş insanı Işınsu Kastelli, Ege Denizi'nde çok büyük bir facianın eşiğinden döndü.

Kastelli ve beraberindeki 9 kişinin tatil amacıyla bulunduğu Türk bayraklı katamaran tipi tekne, Yunanistan'ın Fleves Adası yakınlarında su almaya başlayarak battı.

DALGALARLA BOĞUŞAN TEKNEDEN ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Yunanistan merkezli Voice of Hellas radyosunun aktardığı bilgilere göre; lüks katamaran Fleves Adası açıklarında seyir halindeyken henüz netleşmeyen bir teknik arıza veya hasar nedeniyle hızla su almaya başladı. Batma tehlikesiyle karşı karşıya kalan tekneden yükselen acil yardım çağrısı üzerine, Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye acil kodlu botlar sevk etti.

10 YOLCU SON ANDA TAHLİYE EDİLDİ

Kurtarma ekipleri, aralarında Işınsu Kastelli’nin de bulunduğu toplam 10 yolcuyu batmakta olan katamarandan güvenli bir şekilde tahliye etmeyi başardı. Kurtarılan yolcular hızla bölgeye en yakın nokta olan Vouliagmeni Marina'ya götürüldü. Olayda şans eseri herhangi bir can kaybı, yaralanma veya sağlık problemi yaşanmadığı açıklandı.

5 BEAUFORT ŞİDDETİNDE RÜZGAR ETKİLİYDİ

Kazanın ardından batma nedenine ilişkin geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. İlk meteorolojik tespitlere göre, olay sırasında denizde kuzey yönünden esen ve denizcilik literatüründe sert rüzgar olarak kabul edilen 5 Beaufort (bofor) kuvvetinde bir fırtınanın etkili olduğu belirlendi.

Teknenin bu sert hava koşulları ve yüksek dalgalar nedeniyle su almış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: Gazete Oksijen

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