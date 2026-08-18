Ev Alıp Satanlar Dikkat! Yargıtay’dan Milyonları İlgilendiren Kira Kararı

Yargıtay, kirası peşin ödenen bir evin satılması durumunda, satış tarihinden sonraki günlere ait kira bedelinin eski ev sahibi tarafından yeni ev sahibine iade edilmesi gerektiğine hükmetti.

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Ev Alıp Satanlar Dikkat! Yargıtay’dan Milyonları İlgilendiren Kira Kararı
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Türkiye genelinde ev sahibi değiştiren mülklerde yaşanan en büyük hukuki tartışmalardan biri Yargıtay’ın emsal kararıyla son buldu.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Ankara'da yaşayan Y.Ö., B.K. adına kayıtlı evi 18 Aralık 2023'te satın aldı. Y.Ö., satın aldığı evdeki kiracıdan 15 Aralık itibarıyla geçerli olan kira bedelini talep etti. Kiracının, kira bedelini evin önceki sahibi B.K.'ye ödediğini belirtmesi üzerine Y.Ö., B.K.'den bedeli talep etti, ancak talebi reddedildi. Evin yeni sahibi Y.Ö., B.K.'ye dava açtı.

YEREL MAHKEME 'ESKİ SAHİP HAKLI' DEDİ, BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Yargılamayı yapan Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, evin satışı sırasında kira bedelini alma hakkının B.K.'de olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Adalet Bakanlığı, yerel mahkeme kararını hukuka aykırı bularak kanun yararına bozma isteminde bulundu. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkeme kararını bozdu.

TÜRK BORÇLAR KANUNU’NA GÖRE YENİ MALİK HAK SAHİBİ

Dairenin kararında, kiracının 15 Aralık 2023 ile 14 Ocak 2024 dönemine ilişkin aylık kirayı B.K.'ye ödediği, Y.Ö.'nün 18 Aralık'ta evi satın aldığı anımsatıldı.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca, 18 Aralık tarihinden itibaren Y.Ö'nün kira sözleşmesinin tarafı olduğuna işaret edilen kararda, "Kiralananı 18 Aralık'ta satın alan davacının, bu tarih itibarıyla kira bedelini tahsil etme yetkisi bulunmakta olup, kira bedelini peşin olarak tahsil eden davalı kiraya veren, satış tarihinden sonraki döneme isabet eden kira bedelini davacıya iade etmekle yükümlüdür" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

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