Küresel Piyasalar Gerilimle Sarsıldı: Dolar ve Euroda Günün İlk Rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 47,9230 liradan, euro ise 55,5130 liradan güne başladı. Küresel piyasalarda Orta Doğu’da yeniden artan gerilim, yükselen petrol fiyatları ve tahvil getirilerinin etkisiyle risk iştahı zayıflarken, yatırımcıların güvenli varlıklara yönelimi sürüyor.

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Küresel Piyasalar Gerilimle Sarsıldı: Dolar ve Euroda Günün İlk Rakamları
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İstanbul serbest piyasada dolar 47,9230 liradan, euro ise 55,5130 liradan yeni güne başladı. Doların alış fiyatı 47,9210 lira olurken satış fiyatı 47,9230 lira olarak kaydedildi. Euro ise 55,5110 liradan alınıp 55,5130 liradan satılıyor. Dün piyasada dolar 47,9020 liradan, euro ise 55,5720 liradan işlem görerek günü tamamlamıştı.

Küresel Piyasalar Gerilimle Sarsıldı: Dolar ve Euroda Günün İlk Rakamları - Resim : 1

KÜRESEL PİYASALARDA GERİLİM BASKISI

Küresel piyasalar, Orta Doğu’da yeniden yükselen jeopolitik tansiyon, petrol fiyatlarındaki artış ve tahvil getirilerinin yükselmesinin etkisiyle negatif bir görünüm sergiliyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin devam etmesi küresel risk iştahını zayıflatırken, Orta Doğu’da barış beklentilerinin azalması petrol fiyatlarını yukarı taşıyor. Bu gelişmeler yatırımcıların daha riskli varlıklardan uzak durmasına neden oluyor. Bölgede tansiyonun düşeceğine ilişkin kayda değer bir gelişmenin yaşanmaması da piyasalardaki temkinli havayı güçlendiriyor.

Küresel Piyasalar Gerilimle Sarsıldı: Dolar ve Euroda Günün İlk Rakamları - Resim : 2

TRUMP 'HAYIR' DEMİŞTİ

ABD basınında yer alan iddiaya göre, üst düzey bir İranlı yetkili diplomatik girişimlerin sonuç vermemesi halinde ülkenin savunma ağırlıklı yaklaşım yerine saldırı odaklı bir politika izleyebileceğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump ise Oval Ofis’te gazetecilerin süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki sorusuna 'Hayır' yanıtını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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