Altın Piyasasında Beklenmedik Hamle: Fiyatlar Bir Anda Geriledi

Haftanın ikinci işlem gününe hareketli başlayan ons altın, Asya seansında 4 bin 424 dolara kadar yükseldikten sonra artan satışlarla 4 bin 395 dolar seviyelerine çekildi. Yurt içinde gram altın 6 bin 781 lira bandında seyrederken, piyasalarda ons altında 4 bin 400 dolar seviyesi kritik eşik olarak takip ediliyor.

Son Güncelleme:
Altın Piyasasında Beklenmedik Hamle: Fiyatlar Bir Anda Geriledi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasaları haftanın ikinci işlem gününe hareketli başladı. Asya seansının ilk saatlerinde yükselişini sürdüren ons altın 4 bin 424 dolar seviyesine kadar çıkarken, sonrasında artan satışlarla yönünü aşağı çevirdi. Kıymetli metal kısa sürede 4 bin 395 dolar seviyelerine kadar gerilerken, piyasalarda 4 bin 400 dolar seviyesi kritik eşik olarak izleniyor. Ons altındaki geri çekilme ve dolar/TL kurunun 47,92 civarında seyretmesi yurt içindeki altın fiyatlarını da etkiledi. Gram altın güne 6 bin 781 lira seviyesinde başlarken, 6 bin 800 lira seviyesi önemli direnç noktası olarak öne çıkıyor. Çeyrek altın ise 11 bin 086 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altın Piyasasında Beklenmedik Hamle: Fiyatlar Bir Anda Geriledi - Resim : 1

ALTINDA YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLER

Altın fiyatlarında yükselişi destekleyen unsurlarla aşağı yönlü baskı oluşturan gelişmeler arasında denge oluşmuş durumda. Dolar endeksinin 99,6 seviyesine gerilemesi, altını dolar dışındaki yatırımcılar açısından daha cazip hale getirerek fiyatlara destek sağlıyor. Buna karşın ABD’de uzun vadeli tahvil faizlerinin yükselmesi altın üzerinde baskı oluşturuyor. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,73’e, 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,31’e yükselerek 2007’den bu yana en yüksek seviyelerini gördü. Faiz getirisi bulunmayan altının alternatif maliyeti, tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte artıyor. ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin sona ermesinin ardından Brent petrolün 91 doların üzerine çıkması da altın fiyatlarını iki yönlü etkiliyor. Artan jeopolitik riskler güvenli liman talebini desteklerken, yükselen petrol fiyatlarının küresel enflasyon beklentilerini artırması sıkı para politikalarına yönelik endişeleri canlı tutuyor.

Altın Piyasasında Beklenmedik Hamle: Fiyatlar Bir Anda Geriledi - Resim : 2

KÜRESEL ALTIN FONLARINA YENİDEN PARA GİRİŞİ

Kısa vadeli fiyat hareketlerinde dalgalanma devam etse de kurumsal yatırımcıların altına ilgisinde toparlanma görülüyor. İki ay süren sermaye çıkışının ardından temmuz ayında küresel altın fonlarına net 3 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Özellikle Avrupa kaynaklı alımların etkisiyle fiziki altın destekli fonların toplam büyüklüğü 4.068 tona ulaşırken, yönetilen varlıkların değeri 530 milyar dolara çıktı. 2026’nın ikinci yarısında Asya kaynaklı talep ile merkez bankalarının alımlarının altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürmesi bekleniyor.

Altın Piyasasında Beklenmedik Hamle: Fiyatlar Bir Anda Geriledi - Resim : 3

PİYASALAR FED TUTANAKLARINA ODAKLANDI

Altın fiyatlarının kısa vadeli yönünde açıklanacak makroekonomik veriler belirleyici olacak. Bugün ABD sanayi üretimi verisi takip edilirken, gözler çarşamba günü yayımlanacak Fed’in 28-29 Temmuz toplantısına ilişkin tutanaklara çevrildi. Tutanaklarda faiz artışını savunan üyelerin gerekçeleri ve eylül ayında alınabilecek faiz kararına yönelik olası sinyaller yakından izlenecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Altın fiyatları FED ABD Gram Altın Çeyrek Altın
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Küresel Piyasalar Gerilimle Sarsıldı: Dolar ve Euroda Günün İlk Rakamları Dolar ve Euroda Günün İlk Rakamları
Hürmüz Gerilimi Petrolü Vurdu: Akaryakıt Fiyatlarında Yeni Zam Baskısı Hürmüz Gerilimi Petrolü Vurdu
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Kırıkkale'deki Vahşette 13 Kişi Tutuklandı: Cesedi 10 Yıl Derin Dondurucuda Saklamışlardı Kırıkkale'deki Vahşette 13 Kişi Tutuklandı: Cesedi 10 Yıl Derin Dondurucuda Saklamışlardı
Gaziantep ve Muğla'da Can Pazarı! Yolcu Otobüsleri Kaza Yaptı: Ölü ve Yaralılar Var İki Ayrı İlde Otobüs Kazası, Ölü ve Yaralılar Var
İstanbul'da İki İlçeyi Birbirine Bağlayacak Yeni Metro Geliyor: Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Proje İBB'den Bakanlığa Devredildi İstanbul'da İki İlçeyi Birbirine Bağlayacak Yeni Metro Geliyor
Halk Sağlığında 'Şeker Oyununa' Büyük Darbe! Akın Gürlek Duyurdu: 8 İlde Operasyon, 25 Şirkete Baskın Halk Sağlığında 'Şeker Oyununa' Büyük Darbe
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzayı Attı: Büyükelçilik ve Rektörlüklere Yeni Atamalar Büyükelçilik ve Rektörlüklere Yeni Atamalar