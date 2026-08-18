Altın Piyasasında Beklenmedik Hamle: Fiyatlar Bir Anda Geriledi

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Altın piyasaları haftanın ikinci işlem gününe hareketli başladı. Asya seansının ilk saatlerinde yükselişini sürdüren ons altın 4 bin 424 dolar seviyesine kadar çıkarken, sonrasında artan satışlarla yönünü aşağı çevirdi. Kıymetli metal kısa sürede 4 bin 395 dolar seviyelerine kadar gerilerken, piyasalarda 4 bin 400 dolar seviyesi kritik eşik olarak izleniyor. Ons altındaki geri çekilme ve dolar/TL kurunun 47,92 civarında seyretmesi yurt içindeki altın fiyatlarını da etkiledi. Gram altın güne 6 bin 781 lira seviyesinde başlarken, 6 bin 800 lira seviyesi önemli direnç noktası olarak öne çıkıyor. Çeyrek altın ise 11 bin 086 lira seviyesinden işlem görüyor.

ALTINDA YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLER

Altın fiyatlarında yükselişi destekleyen unsurlarla aşağı yönlü baskı oluşturan gelişmeler arasında denge oluşmuş durumda. Dolar endeksinin 99,6 seviyesine gerilemesi, altını dolar dışındaki yatırımcılar açısından daha cazip hale getirerek fiyatlara destek sağlıyor. Buna karşın ABD’de uzun vadeli tahvil faizlerinin yükselmesi altın üzerinde baskı oluşturuyor. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,73’e, 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,31’e yükselerek 2007’den bu yana en yüksek seviyelerini gördü. Faiz getirisi bulunmayan altının alternatif maliyeti, tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte artıyor. ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin sona ermesinin ardından Brent petrolün 91 doların üzerine çıkması da altın fiyatlarını iki yönlü etkiliyor. Artan jeopolitik riskler güvenli liman talebini desteklerken, yükselen petrol fiyatlarının küresel enflasyon beklentilerini artırması sıkı para politikalarına yönelik endişeleri canlı tutuyor.

KÜRESEL ALTIN FONLARINA YENİDEN PARA GİRİŞİ

Kısa vadeli fiyat hareketlerinde dalgalanma devam etse de kurumsal yatırımcıların altına ilgisinde toparlanma görülüyor. İki ay süren sermaye çıkışının ardından temmuz ayında küresel altın fonlarına net 3 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Özellikle Avrupa kaynaklı alımların etkisiyle fiziki altın destekli fonların toplam büyüklüğü 4.068 tona ulaşırken, yönetilen varlıkların değeri 530 milyar dolara çıktı. 2026’nın ikinci yarısında Asya kaynaklı talep ile merkez bankalarının alımlarının altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürmesi bekleniyor.

PİYASALAR FED TUTANAKLARINA ODAKLANDI

Altın fiyatlarının kısa vadeli yönünde açıklanacak makroekonomik veriler belirleyici olacak. Bugün ABD sanayi üretimi verisi takip edilirken, gözler çarşamba günü yayımlanacak Fed’in 28-29 Temmuz toplantısına ilişkin tutanaklara çevrildi. Tutanaklarda faiz artışını savunan üyelerin gerekçeleri ve eylül ayında alınabilecek faiz kararına yönelik olası sinyaller yakından izlenecek.

Kaynak: Haber Merkezi