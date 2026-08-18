Hürmüz Gerilimi Petrolü Vurdu: Akaryakıt Fiyatlarında Yeni Zam Baskısı

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Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki gemi geçişlerinin azalmasının etkisiyle 91 doların üzerine yükseldi. Rafineri marjlarının varil başına 65 dolara kadar çıkması ise özellikle motorin fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırdı. ABD ile İran arasında haziran ayında varılan 60 günlük geçici ateşkesin sona ermesi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler, petrol fiyatlarının yeniden yükselmesine neden oldu.

TRUMP UMMAN KRİZİ

Brent petrolün varil fiyatı 18 Ağustos sabahında 91,37 dolara kadar çıkarak yaklaşık üç haftanın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Fiyatın, 100 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 92 dolar seviyesine de yaklaşması dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkesin uzatılmasına yönelik olumlu bir tutum sergilememesi ve Umman’a yönelik açıklamaları bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti. İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bir petrol tankerinin geçişine engel olması ve Kızıldeniz’de yaşanan saldırılar da küresel arz endişelerini artırdı. Deniz trafiğine ilişkin verilere göre, pazar günü Hürmüz Boğazı’ndan yalnızca 3 geminin geçiş yaptığı belirtildi.

MOTORİN FİYATLARINDA DALGALANMA SÜRÜYOR

Türkiye gazetesinin haberine göre, ağustos ayında motorinden alınan ÖTV’nin sıfırlanmasının ardından İstanbul Avrupa Yakası’nda litre fiyatı 13 Ağustos’ta 80,05 liradan 70,80 liraya geriledi. Ancak fiyat ertesi gün yeniden yükselerek 79,69 liraya çıktı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve rafineri marjlarının yüksek seyretmesi nedeniyle önümüzdeki dönemde motorin fiyatlarında yeni zamların gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

RAFİNERİ MARJLARI YÜKSELDİ

Orta Doğu ve Rusya’daki arz kayıpları ile düşük seviyedeki stoklar, rafineri marjlarının da yükselmesine yol açtı. Normal şartlarda varil başına yaklaşık 25 dolar seviyesinde bulunan marjların 65 dolara kadar çıkması, özellikle dizel ürün fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturdu. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, Orta Doğu’daki arz kesintileri ile Rusya’daki rafineri üretim kayıplarının kısa vadede telafi edilmesinin kolay olmadığını belirtti. Hansen, bu nedenle dizel ve jet yakıtı fiyatları üzerindeki baskının bir süre daha devam edebileceğine dikkat çekti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi