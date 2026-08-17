Dövizde Yeni Hafta Hareketli Başladı: Dolar ve euroda Yükseliş
İstanbul serbest piyasada dolar 47,8870 liradan, euro ise 55,5390 liradan haftaya başladı. Cuma kapanışına göre sınırlı yükseliş kaydeden döviz kurlarında doların alış fiyatı 47,8850, euronun alış fiyatı ise 55,5370 lira oldu.
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İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar 47,8870 liradan, euro ise 55,5390 liradan işlem görmeye başladı. Serbest piyasada doların alış fiyatı 47,8850 lira olurken satış fiyatı 47,8870 lira olarak belirlendi. Euro ise 55,5370 liradan alınıp 55,5390 liradan satılıyor.
DEĞER KAYBI SÜRÜYOR
Cuma günü doların satış fiyatı 47,8810 lira, euronun satış fiyatı ise 55,4880 lira seviyesindeydi. Kur hareketliliğiyle birlikte Türk lirasının dolar ve euro karşısındaki değer kaybı da piyasaların gündeminde yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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