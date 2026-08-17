Altın Fiyatlarında Fed Hareketliliği: Gram, Çeyrek ve Ons Altın Ne Kadar?

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Altın fiyatları 17 Ağustos 2026 Pazartesi gününe yükseliş eğilimini koruyarak başladı. Gram altın 6 bin 771 lira seviyesinde işlem görürken, ons altının fiyatı 4 bin 398 dolar civarında seyrediyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ ZAYIFLADI

Doların değer kaybetmesi ve son dönemde açıklanan ılımlı ekonomik veriler, ABD Merkez Bankası (FED)’nın gelecek ay faiz artıracağı yönündeki beklentilerin zayıflamasına neden oldu. Bu gelişmelerin de altın fiyatlarını desteklediği değerlendiriliyor. İç ve dış piyasalarda altın ile döviz fiyatlarındaki hareketlilik yakından izlenirken, yatırımcılar ve vatandaşlar günün ilk saatlerinde gram, çeyrek ve ons altının güncel değerlerini araştırıyor.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

17 Ağustos 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerindeki satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.771,53 TL

Çeyrek altın: 11.037,00 TL

Yarım altın: 22.073,00 TL

Tam altın: 43.545,55 TL

Cumhuriyet altını: 43.971,00 TL

Gremse altın: 109.197,81 TL

Ons altın: 4.398,14 dolar

Kaynak: Haber Merkezi