Suriye'de Şok Eden Gelişme: Esad Döneminden Kalma Tonlarca Nükleer Madde Bulundu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Suriye'nin Deyrizor ilinde devrik Esad rejimi döneminden kalan birkaç ton nükleer maddenin daha önce erişilemeyen bir alanda bulunduğunu açıkladı. Söz konusu saha UAEA denetçilerine açılırken, maddelerin kayıt altına alınması ve güvenli şekilde muhafaza edilmesi için çalışma başlatıldı.

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Suriye'de Şok Eden Gelişme: Esad Döneminden Kalma Tonlarca Nükleer Madde Bulundu
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Suriye'nin Deyrizor ilinde devrik Beşşar Esed rejimi döneminden kaldığı belirtilen birkaç ton nükleer madde bulunduğunu açıkladı. Grossi, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Şam'da düzenlediği ortak basın toplantısında, daha önce erişilemeyen bir sahada depolanan maddelerin tespit edildiğini ve bölgenin UAEA denetçilerine açıldığını söyledi.

Grossi, UAEA uzmanları ile Suriye Atom Enerjisi Komisyonu ekiplerinin sahada çalışmaya başladığını belirterek, "Sahaya eriştik, gördük ve önümüzde çok fazla iş var" dedi. Grossi, maddelerin tamamının kayıt altına alınması ve güvenli şekilde muhafaza edilmesi için çalışma yürütüleceğini ifade etti.

ŞAM YÖNETİMİNİN İŞ BİRLİĞİNE ÖVGÜ

Bu gelişmenin Suriye için "yeni bir sayfa" anlamına geldiğini belirten Grossi, bunun geçmişin unutulması değil, "geçmişle yüzleşmek" anlamına geldiğini söyledi. Grossi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriye Atom Enerjisi Komisyonunun UAEA ile işbirliği yapma konusundaki yaklaşımını da olumlu değerlendirdi. Suriye'deki nükleer faaliyetlerin gelecekte enerji, sağlık, gıda ve su yönetimi gibi barışçıl alanlarla ilişkilendirilmesi gerektiğini belirten Grossi, "Bugün gerçekten iyi bir gün" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler
Suriye Beşar Esad
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