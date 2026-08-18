İsrail Gazze'de Bir Kafeyi Vurdu! 5 Ölü, 12'den Fazla Yaralı

İsrail ordusunun Gazze kentindeki bir kafeye düzenlediği hava saldırısında biri çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti, 12'den fazla kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
İsrail Gazze'de Bir Kafeyi Vurdu! 5 Ölü, 12'den Fazla Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'den Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurmasını istemesine rağmen, İsrail ordusu Gazze kentindeki bir kafeye hava saldırısı düzenledi. Kentteki sağlık yönetimi, İsrail ordusunun kafeye insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda biri çocuk 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 12'den fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail'den Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmasını istemişti.

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze İsrail
Son Güncelleme:
Trump Hürmüz'ü Gündeme Taşıdı, Ardından İran Mesajı Verdi: 'Hiçbir Görüşme Bulunmamaktadır' Trump Hürmüz'ü Gündeme Taşıdı, Ardından İran Mesajı Verdi
Suriye'de Şok Eden Gelişme: Esad Döneminden Kalma Tonlarca Nükleer Madde Bulundu Suriye'de Şok Eden Gelişme: Esad Döneminden Kalma Tonlarca Nükleer Madde Bulundu
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
YENİ Parti'de 'Kara Para' Şoku: Cemal Enginyurt’un Oğlu İfadeye Çağrıldı YENİ Parti'de 'Kara Para' Şoku, İfadeye Çağrıldı
CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve CHP'li Meclis üyesi Hamit İlker Ulusoy'un Uyuşturucu Sonuçları Pozitif Çıktı CHP'li 2 İsmin Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı
YKS Birincisinin Yerleştiği Üniversite Belli Oldu! Tek Tercih Yaptı, Hayaline Kavuştu YKS Birincisinin Yerleştiği Üniversite Belli Oldu! Tek Tercih Yaptı, Hayaline Kavuştu
YENİ Partili Milletvekili Melih Meriç'e Bıçaklı Saldırı: Ameliyat Edilen Vekilin Son Durumu Belli Oldu YENİ Partili Milletvekili Melih Meriç'e Bıçaklı Saldırı
Ev Alıp Satanlar Dikkat! Yargıtay’dan Milyonları İlgilendiren Kira Kararı Ev Alıp Satanlar Dikkat! Yargıtay’dan Milyonları İlgilendiren Kira Kararı