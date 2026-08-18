İsrail Gazze'de Bir Kafeyi Vurdu! 5 Ölü, 12'den Fazla Yaralı
İsrail ordusunun Gazze kentindeki bir kafeye düzenlediği hava saldırısında biri çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti, 12'den fazla kişi yaralandı.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'den Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurmasını istemesine rağmen, İsrail ordusu Gazze kentindeki bir kafeye hava saldırısı düzenledi. Kentteki sağlık yönetimi, İsrail ordusunun kafeye insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtti.
Saldırıda biri çocuk 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 12'den fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail'den Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmasını istemişti.
Kaynak: AA
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