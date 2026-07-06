Aziz İhsan Aktaş’a Suikast İddianamesi Tamamlandı: Selahattin Yılmaz Sanık Oldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturmalardan birini tamamladı. Hazırlanan 46 sayfalık iddianamede, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş’a yönelik suikast hazırlığı yapıldığı iddiasıyla 19 kişi hakkında dava açıldı.

İddianamede, suç örgütünün lideri olarak Selahattin Yılmaz, yöneticisi olarak ise avukat Cem Duman gösterildi. Sanıklar hakkında “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek”, “örgüte üye olmak” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” başta olmak üzere çok sayıda suçtan cezalandırılmaları talep edildi.

ETKİN PİŞMANLIK İFADESİNDEN SONRA TEHDİT İDDİASI

Savcılığın anlatımına göre Aziz İhsan Aktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü başka bir soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ayrıntılı ifade verdi. Bu ifadelerin ardından aralarında belediye başkanları, belediye yöneticileri ve iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi hakkında operasyonlar düzenlendi.

İddianamede Aktaş’ın, cezaevinden çıktıktan sonra yakın çevresi tarafından kendisine “ölüm listesinde olduğu”, ailesiyle birlikte saldırıya uğrayabileceği ve bu saldırının Selahattin Yılmaz ile oğlu Alperen Göktuğ Yılmaz tarafından organize edildiği yönünde bilgiler ulaştığını anlattığı belirtildi. Bunun üzerine Aktaş’ın avukatı aracılığıyla savcılığa başvurduğu, daha sonra ise kendisine koruma tahsis edildiği aktarıldı.

CENAZEDEKİ GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMANIN BAŞLANGICI OLDU

Savcılık, soruşturmanın önemli aşamalarından birinin, organize suç örgütü lideri Hasan Heybetli’nin 14 Mart 2025’te Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde elde edilen görüntüler olduğunu kaydetti.

İddianameye göre Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, cenazeye Selahattin Yılmaz’ın kalabalık bir koruma grubuyla katıldığını belirledi. Yapılan görüntü incelemelerinde, daha sonra haklarında işlem yapılan çok sayıda şüphelinin Yılmaz’ın çevresinde yer aldığı tespit edildi. Açık kaynak ve istihbari çalışmalar sonucunda ise avukat Cem Duman’ın da örgüt yapılanması içerisinde yöneticilik yaptığı iddia edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Savcılık talimatıyla İstanbul, Ankara, Muğla, Antalya ve Samsun başta olmak üzere birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, dijital materyal, ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah aparatları, tambur şarjörler, yüzlerce mermi, çelik yelek ve çeşitli silah parçaları ele geçirildi. Özellikle Adem Kuru’nun adresinde çok sayıda ruhsatsız silah ile Glock tabancaları otomatik tüfeğe dönüştürmeye yarayan aparatların bulunduğu iddianamede ayrıntılı şekilde yer aldı.

TELEFON İNCELEMELERİ

Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde şüphelilerin birbirlerini “Reis”, “Ağabeyim”, “Can Ağbim”, “Enişte” gibi ifadelerle kaydettikleri, aralarında binlerce mesaj bulunduğu tespit edildi.

Savcılık, telefon rehberleri, mesaj kayıtları ve fotoğrafların örgütün hiyerarşik yapısını ortaya koyduğunu değerlendirdi. Şüphelilerin telefonlarında birlikte çekilmiş fotoğraflar ile çok sayıda silah fotoğrafının bulunduğu da iddianamede yer aldı.

SAVCILIK: AMAÇ ÖLDÜRME, YARALAMA VE HARAÇ

İddianamede örgütün amacının, cebir ve şiddet kullanarak rakip grupları sindirmek, para karşılığı öldürme ve yaralama eylemleri gerçekleştirmek, iş yerlerini haraca bağlamak ve suçtan haksız kazanç elde etmek olduğu öne sürüldü.

Savcılık, örgütün uzun yıllardır faaliyet gösterdiğini, üyeler arasında sıkı bir hiyerarşi bulunduğunu, lider Selahattin Yılmaz’a “Reis” diye hitap edildiğini ve verilen talimatların sorgulanmadan yerine getirildiğini iddia etti. Ayrıca örgüt üyelerinin iletişimde telefon dinlemelerine karşı tedbir aldıkları, sık sık GSM hattı değiştirdikleri ve haberleşmede internet tabanlı uygulamaları kullandıkları değerlendirmesine yer verildi.

DAVA AĞIR CEZADA GÖRÜLECEK

Savcılık, 19 sanığın silahlı suç örgütü kapsamında işledikleri iddia edilen eylemler nedeniyle cezalandırılmasını talep ederek iddianameyi ağır ceza mahkemesine gönderdi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.