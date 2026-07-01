Nakit Neden Kraldır?

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"Hayatı kolaylaştırıyor", "puan kazandırıyor" masallarıyla her köşe başında önümüze sürülen kredi kartları, aslında tek bir gerçeğe hizmet ediyor: “Sistem her zaman kazanır ve kredi kartı kullanmak en nihayetinde sadece ama sadece bankalara yarar.”

Tüketici olarak bizler, kazandığımızı sandığımız küçük ödüllerle oyalanırken, arka planda devasa bir finansal çark her alışverişte ekonominin iliğini sömürüyor.

Kredi kartıyla yaptığınız her ödemede, satıcı parasını bankada rehin bırakmak istemeyip hemen ertesi gün almak istediğinde, bankaya hatırı sayılır bir finansman komisyonu ödemek zorunda kalıyor. Bugün Türkiye'de Merkez Bankası'nın belirlediği tavan ve piyasa dinamikleri doğrultusunda, kredi kartı peşin POS komisyon oranları ortalama % 3,60 seviyesinde.

Görünüşte küçük gelen bu % 3,60, paranın el değiştirdikçe nasıl eridiğini gösteren korkunç bir matematiksel tuzağı gizliyor. Esnaf parayı vadesinde (yaklaşık 40 gün) bekletirse bu komisyonu ödemez ancak günümüz ekonomik şartlarında sıcak nakit ihtiyacı duyan esnafın büyük çoğunluğu bu % 3,60'lık kesintiye razı gelerek parasını ertesi gün kurtarmaya çalışıyor.

Diyelim ki piyasada kredi kartları üzerinden dönen 10.000 TL'lik bir hacim var. Bu para, esnafın parayı hep ertesi gün çekmeyi tercih ettiği bir döngüde kredi kartıyla harcanmaya başladığında, banka her el değiştirmede % 3,60'lık payını kesip kasasına koyuyor.

Matematiksel olarak hesaplandığında, paranın el değiştirdikçe nasıl buharlaştığı şu çarpıcı tabloyla ortaya çıkıyor:

1. Alışverişte: Para 9.640 TL'ye düşer, 360 TL daha ilk adımda bankanın olur.

10. Alışverişte: Değer 6.932 TL'ye geriler. Paranın neredeyse üçte biri sistem tarafından yutulmuştur.

19. Alışverişte: Paranın tam yarısı gitmiştir! Piyasada sadece 4.985 TL kalmış, diğer yarısı bankanın kasasına girmiştir.

25. Alışverişte: Para 4.012 TL'ye kadar erir.

63. alışverişe gelindiğinde ise, başlangıçtaki o 10.000 TL'lik reel değerden geriye sadece 1.001 TL kalır. Yani paranın yüzde 90'ı tamamen yok olmuştur.

125. alışverişe ulaşıldığında ise ilk günkü 10.000 TL'den geriye 1 TL bile kalmaz; paranın tamamı komisyon adı altında bankanın cebine girmiştir.

Nakit para yüzlerce, hatta binlerce kez el değiştirse de değerini piyasada korurken; kredi kartlarındaki % 3,60'lık bu haraç sistemi reel ekonomiyi adeta kurutmaktadır. Dijital dünya, esnafı ve tüketiciyi her adımda bankaya vergi ödemeye mahkum etmektedir.

İşte tam da bu yüzden nakit paradır asıl özgürlük. Nakit, insan ilişkilerini ve ticareti bankaların aracılık etmediği saf, komisyonsuz ve bağımsız bir zeminde tutar.

Dijital Ayak İzi Bırakmazsınız: Nakit kullandığınızda neyi, ne zaman, nereden aldığınızı bir yerlere rapor etmek ve profilinizin çıkarılmasına izin vermek zorunda kalmazsınız.

Ekonomiyi Dar Boğaza Sokmaz: Nakit paradan komisyon kesilmez; esnafa verdiğiniz 100 TL, esnafın cebinde de 100 TL olarak kalır. O da toptancısına aynı 100 TL'yi eksiksiz ulaştırır. Finansal tröstlere gizli paylar ödenmez.

Gerçekçi Bir Fren Mekanizmasıdır: Nakit, sizi tüketim çılgınlığından korur; elinizdeki paranın fiziksel olarak azaldığını görmek, kredi kartının yarattığı o sahte "hiç bitmeyecekmiş" hissiyatını ve harcama illüzyonunu yıkar.

Eğer nakit kullanımının tamamen ortadan kalkmasına izin verirsek, insanlığı bekleyen tehlike sadece ekonomik sömürüyle sınırlı kalmayacak. Dijital paranın mutlak hakimiyet kurduğu bir dünyada, uluslararası kart tröstleri ve finans devleri üzerimizde tam bir davranışsal denetim mekanizması kuracaktır.

Cebinizde nakit yoksa ve sistem tamamen dijitalleşmişse, bankalar veya merkezi otoriteler algoritmalar aracılığıyla size şu emirleri çok rahat dayatabilecektir:

"Bu akşam saat 22.00'den sonra alkollü mekanlarda kartınız otomatik olarak kullanıma kapatılmıştır."

"Karbon ayak izi kotanız dolduğu için bu ay başka akaryakıt alamazsınız, kartınız bu istasyonda geçersizdir."

"Sağlık verileriniz riskli göründüğü için fast-food restoranlarında harcama yapmanız engellenmiştir."

Nakit ortadan kalktığında; zaman ve mekan sınırları dijital bir duvar gibi önümüze dikilecektir. "Şu saatte şurada harcayamazsınız", "Bu ürünü bu şehirden alamazsınız" gibi keyfi ve ideolojik yasaklar, finansal elitlerin iki dudağının arasında olacaktır.

Kredi kartı kullanmak, sadece pratik bir ödeme yöntemi seçmek değil; kendi geleceğimizi, harcama özgürlüğümüzü bankaların insafına devretmektir. Cebimizdeki nakit paraya sahip çıkmak, sadece ekonomik bir tercih değil; kişisel özgürlüğümüzü koruma mücadelesidir.