Yapay Zekâ Doktorunuzun Yerini mi Alacak?

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Bu teknolojinin sunduğu kolaylıklar gerçekten etkileyici. Ancak unutulmaması gereken çok önemli bir gerçek var:

Yapay zekâ bir doktor değildir.

Yapay zekâ, sağlık konusunda bilgiye ulaşmayı kolaylaştırabilir; ancak tanı koyan, muayene eden, hastayı değerlendiren ve tedavi planlayan kişi hâlâ hekimdir.

Yapay zekâ sağlıkta gerçekten ne kadar başarılı?

Bilimsel çalışmalar, yapay zekânın bazı alanlarda oldukça başarılı olabileceğini gösteriyor. Örneğin;

Hastalıklar hakkında genel bilgi vermede

Tıbbi makaleleri özetlemede

Radyolojik görüntüleri analiz etmede

Risk hesaplamalarında

Hastalara eğitim vermede

Sağlık okuryazarlığını artırmada

Ancak başarı oranı yüksek olsa bile bu, her verdiği cevabın doğru olduğu anlamına gelmez.

Yapay zekâ neden hata yapabilir?

Yapay zekâ, sizin söyledikleriniz kadarını bilir. Oysa gerçek bir hekim;

Sizi görür,

Muayene eder,

Yüz ifadenizi değerlendirir,

Nefes alışınızı dinler,

Tansiyonunuzu ölçer,

Laboratuvar sonuçlarınızı inceler,

Kullandığınız ilaçları sorgular,

Hastalık geçmişinizi değerlendirir,

Bazen yalnızca klinik deneyimiyle bile önemli ipuçları yakalayabilir.

Yapay zekâ bunların hiçbirini doğrudan yapamaz.

Bu nedenle eksik bilgi, yanlış ifade edilen belirtiler veya önemli ayrıntıların atlanması, yanlış yönlendirmeye neden olabilir.

Aynı soruya farklı cevaplar alabilirsiniz

Bugün sorduğunuz bir soruya aldığınız cevap ile birkaç gün sonra aldığınız cevap aynı olmayabilir.

Çünkü;

kullanılan model değişebilir,

yeni bilimsel bilgiler eklenebilir,

soruyu yazış biçiminiz farklı olabilir.

Bu nedenle yapay zekânın verdiği cevaplar kesin hüküm olarak değerlendirilemez.

Yapay zekâ hangi durumlarda faydalıdır?

Doğru kullanıldığında oldukça güçlü bir yardımcıdır. Örneğin;

Tahlil sonuçlarında geçen tıbbi terimleri açıklayabilir.

Doktorun anlattıklarını daha anlaşılır hâle getirebilir.

Bir hastalık hakkında güvenilir genel bilgiler sunabilir.

Muayeneye gitmeden önce aklınızdaki soruları hazırlamanıza yardımcı olabilir.

Yaşam tarzı önerileri konusunda genel bilgiler verebilir.

İlaçlar hakkında temel bilgiler sağlayabilir.

Bu yönleriyle sağlık okuryazarlığını artırabilir.

Yapay zekâ hangi konularda tek başına kullanılmamalıdır?

Bazı kararlar mutlaka hekim değerlendirmesi gerektirir. Örneğin;

"Kalp krizi geçiriyor muyum?"

"Bu ilacı bırakabilir miyim?"

"Antibiyotiğe ihtiyacım var mı?"

"Ameliyat olmam gerekir mi?"

"Kanser miyim?"

"Bu ağrı psikolojik mi?"

Bu tür sorular yalnızca belirtiler üzerinden cevaplanamaz. Muayene, tetkik ve klinik değerlendirme şarttır.

Yapay zekâya güvenip tedaviyi değiştirmek doğru mu?

Kesinlikle hayır. Son yıllarda hekimlerin en sık karşılaştığı durumlardan biri şudur:

"Yapay zekâ ilacımı bırakabileceğimi söyledi." veya "İnternette farklı yazıyordu." Bu yaklaşım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle;

Tansiyon ilaçları,

Kan sulandırıcılar,

Diyabet ilaçları,

Epilepsi ilaçları,

Psikiyatrik ilaçlar,

Kanser ilaçları vb…

Doktor önerisi olmadan asla değiştirilmemelidir.

Peki hasta yapay zekâdan nasıl yararlanmalı?

En doğru yaklaşım, yapay zekâyı ikinci bir bilgi kaynağı olarak kullanmaktır.

Şu şekilde düşünmek daha sağlıklıdır:

"Bu bilgi bana konu hakkında fikir verdi. Şimdi bunu doktorumla konuşacağım."

İşte en güvenli kullanım biçimi budur.

Yapay zekâ ile doktor birbirinin alternatifi mi?

Hayır. En doğru yaklaşım şu cümledir:

Yapay zekâ doktorun yerine değil, doktorun yanında kullanılan güçlü bir yardımcıdır.

Gelecekte yapay zekâ sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası olacaktır.

Ancak sorumluluk, etik değerlendirme, klinik karar verme, hastayı bütüncül olarak değerlendirme ve tedaviyi kişiye özel planlama hâlâ hekimin görevidir.

Hastalar için 10 Altın Kural

Yapay zekâyı bilgi edinmek için kullanın, tanı koydurmak için değil.

Acil belirtilerde bilgisayar başında beklemeyin; en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurun.

İlaçlarınızı yalnızca yapay zekânın önerisiyle değiştirmeyin.

Yapay zekâdan aldığınız bilgileri doktorunuzla paylaşın ve birlikte değerlendirin.

Belirtilerinizi eksiksiz anlatmaya çalışın; eksik bilgi yanlış yönlendirmeye yol açabilir.

Yapay zekânın verdiği bilgilerin güncel ve güvenilir kaynaklara dayanabileceğini, ancak her zaman sizin durumunuza özel olmadığını unutmayın.

Nadir hastalıklar veya birden fazla hastalığın birlikte bulunduğu durumlarda yapay zekânın yanılma olasılığının arttığını akılda tutun.

Kişisel sağlık verilerinizi paylaştığınız platformların gizlilik politikalarını inceleyin; mümkünse kimlik belirleyici bilgileri paylaşmayın.

Doktor randevusuna hazırlanırken yapay zekâdan yararlanabilir, sorularınızı önceden listeleyebilirsiniz.

Sağlığınızla ilgili son kararı, sizi muayene eden ve tıbbi geçmişinizi bilen hekiminizle birlikte verin.

Sonuç

Yapay zekâ, sağlık alanında bilgiye ulaşmayı kolaylaştıran ve hastaların sağlık okuryazarlığını artırabilen güçlü bir araçtır. Ancak verdiği öneriler nihai tıbbi karar olarak görülemez. Hastalıkların tanısı ve tedavisi; öykü, fizik muayene, laboratuvar sonuçları, görüntüleme yöntemleri ve hekimin klinik değerlendirmesinin birlikte ele alınmasını gerektirir.

En doğru yaklaşım yapay zekâyı bilinçli bir yardımcı olarak görmek, sağlıkla ilgili önemli kararları ise mutlaka hekiminizle birlikte almaktır.

Unutmayın! Yapay zekâ yanlış tanı ve tedaviden sorumlu değildir. Sorumluluk tamamen size aittir.

Sağlıklı günler dilerim.

Sorularınız için: Instagram: @dr.bayramyildiz