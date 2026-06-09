Kilolu Olmasa Bile... Şekerli Gıdalar Genç Kızlarda Tansiyonu 2 Kat Artırıyor!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Araştırma Ne Diyor? Genç Kızlarda Risk Daha Belirgin

Avrupa genelinde binlerce gencin yaşam alışkanlıklarını inceleyen kapsamlı bir araştırmada, özellikle paketli gıdalarla yüksek miktarda fruktoz tüketen ergenlik çağındaki genç kızlarda diyastolik kan basıncı (küçük tansiyon) yüksekliği riskinin,2 kattan daha fazla olduğu görüldü.

Bununla birlikte önemli bir nokta ise: Bu çalışmada, meyvelerden alınan fruktozun tek başına doğrudan yüksek tansiyon yapmadığı bildirildi.

Erkek çocuklarında aynı düzeyde ilişki saptanmamış olması ise hormonal değişiklikler, metabolik farklılıklar ve ergenlik dönemindeki biyolojik süreçlerin farklı etkileriyle açıklanabilir.

Fruktozun Hepsi Aynı Değil: Meyvedeki Fruktoz ile Paketli Ürünler İçindeki Fruktozu Karıştırmayın!

“Fruktoz” kelimesi çoğu zaman kafa karıştırır. Çünkü fruktoz hem meyvelerde doğal olarak bulunur hem de birçok işlenmiş gıdaya eklenir. Ancak bu ikisi aynı şey değildir.

Tehlikeli Olan (Eklenmiş Fruktoz ve İnvert Şeker): Hazır meyve suları, gazlı içecekler, paketli kekler ve bisküviler. Gıda sanayii bu ürünlerde normal şeker yerine, fabrikada molekülleri önceden parçalanmış "invert şeker şurubu" veya "mısır şurubu" kullanır. Bu şurupların içindeki fruktoz serbest ve akışkan halde olduğu için, vücuda girdiğinde hiçbir sindirim engeline takılmadan, adeta bir "şeker bombası" gibi doğrudan karaciğere hücum eder.

Dolayısıyla, bir genç kız marketten aldığı paketli bir keki veya asitli içeceği tükettiğinde, ürünün etiketinde ister "Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu" yazsın ister "İnvert Şeker Şurubu", vücuduna yüksek miktarda serbest fruktoz almış olur.

Nerelerde Karşımıza Çıkar?

Endüstriyel gıdaların çoğunda kullanılan bu şurubu etiketlerde sıkça görürüz:

Hazır kekler, bisküviler, yumuşak kurabiyeler,

Lolipoplar, bonbon şekerler, yumuşak şekerlemeler (jelibonlar),

Dondurmalar ve dondurulmuş tatlılar,

Likörler ve bazı aromalı şuruplar,

Baklava ve kadayıf gibi fabrikasyon şerbetli tatlılar.

Daha Sağlıklı Seçenekler (Doğal Kaynaklar)

Elma, Portakal, Çilek, Armut, Şeftali

Diğer bütün meyveler

Meyveler yalnızca şeker içermez; aynı zamanda lif, potasyum, vitaminler ve antioksidanlar sağlar. Lifler sayesinde şeker emilimi yavaşlar ve tokluk hissi artar.

"İnvert Şeker Şurubu" veya "Mısır Şurubu" Tansiyonu Nasıl Etkiler?

Bilim insanları birkaç olası mekanizma üzerinde duruyor. Aşırı miktarda fruktoz tüketildiğinde:

Karaciğer üzerindeki metabolik yük artabilir

Ürik asit düzeyleri yükselebilir

Damar fonksiyonları etkilenebilir

İnsülin direnci gelişimine katkı sağlayabilir ve şeker hastalığına yol açar

Uzun dönemde damar sertliği riskini artırıp ve kalp krizi ve yüksek tansiyona neden olur.

Özellikle ürik asit artışının, damarların gevşemesinde rol oynayan nitrik oksit üretimi azalır. Bu durum zamanla damarların daha sert hale gelmesine ve kan basıncının yükselmesine neden olur.

Peki, Ne Yapalım?

1. Şekerli İçecekleri Azaltın

Gençlerde fazla fruktozun en önemli kaynaklarından biri içeceklerdir. Tercih edilebilecek seçenekler:

Su, Ayran, Maden suyu, Şekersiz süt, ev yapımı içecekler

2. Meyveyi Suyu İçmek Yerine Meyve Yemeyi Tercih Edin

Bir bardak meyve suyu kısa sürede fazla miktarda şeker alımına neden olur. Daha iyi seçenek: Meyveyi bütün halde tüketmek

3. Etiket Okurken Neyi Kontrol Etmeliyiz?

Ambalajların arkasındaki "içindekiler" kısmını mutlaka kontrol edin. Sadece "şeker" yazmasıyla yetinmeyin. Eğer etikette "İnvert Şeker Şurubu", "Glikoz-Fruktoz Şurubu" veya "Mısır Şurubu" ibarelerini görüyorsanız, bilin ki o ürün genç kızların damar sağlığını bozan o serbest fruktoz yükünü doğrudan barındırıyordur. Bu ürünleri yavaşça rafa geri bırakın.

yazmasıyla yetinmeyin. Eğer etikette veya ibarelerini görüyorsanız, bilin ki o ürün genç kızların damar sağlığını bozan o serbest fruktoz yükünü doğrudan barındırıyordur. Bu ürünleri yavaşça rafa geri bırakın. İnvert şeker şurubu: İnvert şeker, gıdaların ömrünü uzatmak ve kıvamını artırmak için fabrikalarda "normal şekerden yapılmış" yapay bir şuruptur; mutfağımıza ne kadar az girerse, damar ve metabolizma sağlığımız o kadar güvende kalır.

Son Söz

Yüksek tansiyon artık yalnızca ileri yaşların sorunu değil. Çocukluk ve ergenlik dönemindeki beslenme alışkanlıkları, ileriki yaşlardaki kalp-damar sağlığını bozar.

Amaç şekeri tamamen yasaklamak değil; eklenmiş şekeri azaltıp gerçek gıdaları artırmak. Çünkü sağlıklı damarlar çoğu zaman çocuklukta başlayan küçük alışkanlıklarla korunuyor.

Lütfen gençlerimizi koruyalım, çünkü onlar ülkemizin geleceğidir.

Sağlıklı günler dilerim.

Sorularınız için:

Instagram: @dr.bayramyildiz