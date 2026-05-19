Cumhuriyetin Geleceği Ekran, Stres ve Hareketsizlik Kıskacında

Eskiden yalnızca ileri yaşlarda gördüğümüz obezite, uyku bozuklukları, duruş problemleri, kaygı bozuklukları ve tükenmişlik hissi artık genç yaşlarda karşımıza çıkıyor. Üstelik bu sorunların önemli bir kısmı sessiz ilerliyor; gençler çoğu zaman hasta olduklarının farkına bile varmıyor.

Obezite ve Sağlıksız Beslenme Artıyor

Son yıllarda gençler arasında fast-food tüketimi, şekerli içecekler ve paketli gıdalar belirgin şekilde arttı. Ev yemeklerinin yerini hazır gıdaların alması, kilo artışını hızlandırıyor. Özellikle uzun süre hareketsiz kalmak bu tabloyu daha da kötüleştiriyor.

Genç yaşta başlayan obezite sadece görüntü meselesi değildir. İlerleyen yıllarda:

Diyabet,

Yüksek tansiyon,

Kolesterol yüksekliği,

Karaciğer yağlanması ve kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor.

Uzmanlara göre gençlerin günlük hareket miktarını artırması ve düzenli fiziksel aktivite yapmasının çok büyük önemi var.

Dijital Bağımlılık Yeni Bir Halk Sağlığı Sorunu

Telefon, tablet ve bilgisayar artık gençlerin hayatının merkezinde. Ancak uzun ekran süreleri hem fiziksel hem de ruhsal sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturabiliyor.

Boyun ve sırt ağrıları,

Duruş bozuklukları,

Göz yorgunluğu,

Dikkat dağınıklığı,

Uyku problemleri

giderek daha sık görülüyor.

Gece geç saatlere kadar telefona bakılması, uyku hormonunun baskılanmasına neden oluyor. Bu durum hem okul başarısını hem de ruh sağlığını olumsuz etkiliyor.

Gençlerde Ruhsal Sorunlar Dikkat Çekiyor

Son yıllarda gençlerde kaygı bozukluğu, depresyon ve tükenmişlik hissi belirgin şekilde artmış durumda. Sınav baskısı, ekonomik kaygılar, gelecek endişesi ve sosyal medya baskısı gençlerin psikolojik yükünü artırıyor.

Sosyal medya özellikle gençlerde “başkalarıyla kıyaslanma” duygusunu güçlendirebiliyor. Sürekli mutlu ve kusursuz hayatların gösterildiği içerikler, bazı gençlerde özgüven kaybına ve yetersizlik hissine yol açabiliyor.

Ruh sağlığı sorunlarının görmezden gelinmemesi ve gerektiğinde profesyonel destek alınması büyük önem taşıyor.

Elektronik Sigara ve Enerji İçecekleri Tehlikesi

Birçok genç elektronik sigarayı klasik sigaraya göre daha zararsız sanıyor. Oysa bu ürünler nikotin bağımlılığına yol açabiliyor ve akciğer sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.

Enerji içecekleri de özellikle sınav dönemlerinde ve spor sırasında sık tüketiliyor. Ancak yüksek kafein içeriği;

Çarpıntı,

Tansiyon yükselmesi,

Uyku bozukluğu ve kaygı artışına neden olabiliyor.

Özellikle kalp ritim bozukluğu olan ve alkolle karıştırılarak içilen enerji içecekleri gençler için çok ciddi riskler oluşturabilir.

Sağlıklı Bir Gelecek İçin Ne Yapılmalı?

Uzmanlara göre gençlerin sağlığını korumada en etkili adımlar aslında oldukça basit:

Daha doğal beslenmek,

Düzenli hareket etmek,

Ekran süresini azaltmak,

Yeterli uyumak,

Sigara ve enerji içeceklerinden uzak durmak,

Sosyal ilişkileri güçlendirmek.

Gençlik döneminde kazanılan alışkanlıklar, gelecekteki sağlık durumunu büyük ölçüde belirliyor. Sağlıklı gençler ise sağlıklı bir toplumun temelini oluşturuyor.

Cumhuriyetin geleceğini korumanın yolu, gençlerin sağlığını korumaktan geçiyor.

Bayramınız kutlu olsun.

Sağlıklı günler dilerim.

Sorularınız için:

