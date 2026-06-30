Bakan Çiftçi Suriye'ye Gidiyor: Gündemde Ne Var?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanlığında edinilen bilgiye göre Çiftçi, bugün ziyaret kapsamında Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid es-Salih'le bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke arasında 'Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İş Birliği Zaptı' imzalaması bekleniyor.

HANGİ KONU BAŞLIKLARI MASADA OLACAK?

Öncelikli gündem maddelerinden birini güvenlik işbirliği oluşturan görüşmelerde, 'terör örgütleriyle mücadelede kararlılık' mesajı verilecek. Kaçakçılık, organize suçlar, uyuşturucu ticaretiyle mücadele ve sınır güvenliği alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımının gerçekleştirileceği görüşmelerde, gönüllü geri dönüşler ele alınacak.

Görüşmelerde, emniyet alanındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla Suriyeli polislerin kendi ülkelerinde eğitim alabilmesi için gerekli altyapının kurulması da gündemde olacak. Öte yandan Bakan Çiftçi'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla de bir araya gelmesi planlanıyor.

Kaynak: AA