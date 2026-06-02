Göğsümüzdeki Her Sıkışma Kalp Krizi mi? İşte Hayat Kurtaran Ayrıntılar

Önemli olan; hangi ağrının masum olduğunu, hangisinin ise acil müdahale gerektiren bir “kırmızı alarm” olduğunu ayırt edebilmektir.

Göğüs Ağrısının 4 Farklı Yüzü

1. Kalp Krizinin Belirtileri: Baskı, Sıkışma ve Ezilme Hissi

Kalp krizinde ya da kalbi besleyen damarlardaki daralmalarda hissedilen ağrı çoğu zaman “bıçak saplanması” şeklinde değildir.

Nasıl hissedilir?

Göğsün ortasında baskı ve sıkışma hissi

Ezilme,

Göğse ağır bir taş oturmuş hissi.

Nereye yayılır?

Sol kola veya her iki omuza,

Boyna, çeneye,

Sırta yayılabilir.

Özellikle eforla başlayan ve dinlenince geçmeyen baskı tarzı ağrılar dikkate alınmalıdır. Kadınlarda, yaşlı bireylerde ve diyabet hastalarında kalp krizi her zaman klasik göğüs ağrısı şeklinde olmayabilir. Bazen sadece nefes darlığı, halsizlik, mide bulantısı veya sırt ağrısı ile ortaya çıkabilir.

2. Akciğerin Sinyalleri: Batıcı ve Keskin Ağrı

Akciğer dokusunun kendisi ağrı hissetmez. Ancak akciğeri çevreleyen zarlar veya damarlarla ilgili sorunlar ciddi göğüs ağrısına yol açabilir.

Nasıl hissedilir? Keskin, Batıcı ve “Bıçak saplanır” tarzda.

Ne zaman artar? Derin nefes alınca, Öksürürken, Hapşırırken.

Bu tip ağrılara çoğu zaman nefes darlığı da eşlik eder.

3. Sindirim Sisteminin Sinyalleri: Yanma ve Ekşime

Mide asidinin yemek borusuna kaçması yani reflü, bazen kalp ağrısını taklit edecek kadar güçlü olabilir.

Nasıl hissedilir?

Göğüs kemiği arkasında yanma,

Yukarı doğru yayılan sıcaklık hissi,

Midenin üst kısmında dolgunluk.

Ne zaman artar?

Ağır yemeklerden sonra,

Baharatlı ve yağlı beslenince,

Yemekten hemen sonra uzanınca.

Özellikle ağıza acı su gelmesi ve geğirme eşlik ediyorsa reflü olasılığı artar.

4. Kas, İskelet ve Stresin Sinyalleri

Kas ve iskelet ağrıları nasıl olur?

Ağrı belirli bir noktadadır,

Parmağınızla bastırınca artabilir,

Hareketle değişebilir,

Pozisyon değiştirince azalabilir.

Panik atakta neler olur?

Göğüste sıkışma,

Kalp çarpıntısı,

Nefes alamama hissi,

Ellerde titreme,

Yoğun ölüm korkusu yaşanabilir.

Hayat Kurtaran “Kırmızı Bayraklar”

Bazı belirtiler vardır ki, göğüs ağrısını “acil durum” haline getirir. Eğer göğüs ağrısıyla birlikte aşağıdaki belirtilerden biri bile varsa, kendi aracınızla hastaneye gitmeye çalışmadan derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramalısınız:

Ağrı çeneye, kola, sırta veya boyna yayılıyorsa,

Soğuk terleme başladıysa,

Nefes darlığı varsa,

Baş dönmesi veya bayılma hissi geliştiyse,

Bulantı ve kusma eşlik ediyorsa,

Dudaklarda veya yüzde morarma varsa,

Ağrı 15 dakikadan uzun sürüyorsa,

Dinlenmeye rağmen baskı hissi geçmiyorsa.

Bu belirtiler, kalp krizi gibi hayati durumların habercisi olabilir.

Göğsü Ağrıyan Birine Nasıl Yardım Edilir?

Evde, iş yerinde veya sokakta birinin göğsünün ağrıdığını gördüğünüzde şu adımları uygulayın:

1. Hareket Ettirmeyin: Kişinin yürümesine, merdiven çıkmasına veya efor harcamasına izin vermeyin.

2. Yarı Oturur Pozisyona Getirin: Sırtını destekleyerek rahat nefes alabileceği şekilde oturtun.

3. Kıyafetleri Gevşetin: Kravat, kemer, dar yaka gibi sıkı giysileri gevşetin. Ortamı havalandırın.

4. Sakinleştirin: Panik, kalbin oksijen ihtiyacını artırır. Güven verici şekilde konuşun.

5. 112’yi Arayın: Ambulans gelene kadar kişinin yanında kalın. Bilincini ve nefesini takip edin. Doktor önerisi olmadan rastgele ilaç vermeyin.

Sonuç: Her Göğüs Ağrısı Kalp Krizi Değildir… Ama Bazıları Hayat Kurtaran Bir Uyarıdır

Göğüs ağrılarının büyük bölümü kalp krizinden kaynaklanmasa da, bazı belirtiler saniyelerin bile önemli olduğu ciddi durumların habercisi olabilir. Özellikle:

Baskı tarzında, yayılan, nefes darlığı ve soğuk terlemenin eşlik ettiği ağrılar,

“Aksi kanıtlanana kadar acil” kabul edilmelidir. Çünkü en önemli şey, doğru anda doğru alarmı ciddiye almaktır.

Sağlıklı günler dilerim.

