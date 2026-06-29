Açlık Sınırı 35 Bin, Asgari Ücret 28 Bin: Neden?

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Yeterli ve güvenli gıdaya erişememeyle dengeli beslenememe aynı anda ilerliyor. Ve AKP iktidarının bugünkü politika tasarımı yoksulluğu azaltmak yerine yeniden üretiyor.

Gıda Neden Gelirden Hızlı Pahalanıyor?

Bunun ilk ve en güçlü nedeni şu: fiyatlar, insanların satın alma gücünden çok daha hızlı artıyor. Mayıs 2026'da dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 35.174 liraya, yoksulluk sınırı 114.576 liraya çıktı. Aynı yıl asgari ücret 28 bin lira. Yani asgari ücret, açlık sınırının bile altında kaldı. Aradaki makas da gün geçtikçe açılıyor.

Gıda fiyatlarının genel enflasyonu aşması bir tesadüf değil. Bu, küresel şokların ötesinde, yapısal bir krizin sonucu. Mayıs 2026'da ortalama gıda enflasyonu yüzde 34,86 oldu. Ama sınıfsal olarak değerlendirince karşıma bambaşka bir tablo çıkıyor. En yoksul yüzde 20 için gıda enflasyonu yüzde 59'a tırmanırken, en zengin yüzde 20 için yüzde 25 dolayında kalıyor. Aynı ay, iki ayrı sofra.

Peki bu açlığı ölçebiliyor muyuz? FAO, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde Gıda Güvensizliği Deneyim Ölçeği gibi araçlar kullanıyor. Bu araçlar insanlara dolaysız sorular soruyor. Paranız yetmediği için öğün atladınız mı? Sofranızdaki çeşitleri azaltmak zorunda kaldınız mı? Hiç bütün gün aç kaldınız mı? AKP iktidarı bu ölçeği düzenli ve resmi olarak raporlamıyor.

"Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz."

Yoksulluğu Büyüten Politika Düzeni

Asgari ücret açlık sınırının bile altına çekildiğinde, ortaya kocaman bir "çalışan yoksul" kitlesi çıkıyor. Çalıştığı halde geçinemeyen insanlar. Geçim giderek borca bağımlı hale geliyor. Bunun üstüne bir de vergi biniyor. Türkiye'nin vergi düzeni ağırlıkla dolaylı vergiye dayanıyor.

Düşük gelirli aileler kazandıklarının neredeyse tamamını harcamak zorunda. Böyle olunca vergi yükü en çok da yoksullukla boğuşan yurttaşın sırtına biniyor. Yoksulluk, gözümün önünde her gün yeniden üretiliyor.

Avrupa Birliği raporlarına göre Türkiye'nin hala ayrı bir yoksullukla mücadele stratejisi yok. Herkese belli bir gelir tabanı sağlayan genel bir program da yok. AKP iktidarı, gıda yoksulluğunu kökünden çözecek bir asgari gelir tabanı kurmuyor. Onun yerine takdire bağlı, parçalı ve insanı küçük düşüren bir yardım ağını sürdürüyor. Böylece yardımı, dışlamanın ve siyasi bağımlılığın aracına çeviriyor.

Perakende zincirini düzenleyecek hukuki çerçeveyse yetersiz ve yarım kalmış durumda. Kamu yararına dönük bir reform, çıkarları belli ellerde yoğunlaşmış güçlü grupların direnci yüzünden bir türlü hayata geçemiyor. Aynı düzende çiftçiyle besici, ithalat yoluyla cezalandırılıyor. Gıda ve tarım destekleri de üretimi ayakta tutmaktan çok sermaye birikimine hizmet eder hale geliyor.

Bu altı düzenek bir araya geldiğinde, gıda yoksulluğunu destekleyen bir politika mimarisi çıkıyor ortaya. Ve bu tablo tek bir şeyi gösteriyor. Gıda yoksulluğu bir yan etki değil. Tam da bu düzenin bir özelliği.