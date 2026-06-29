Piyasaların Enflasyon Beklentisi Belli Oldu: Emekli Maaşında Kritik Eşik, İşte Masadaki Zam Oranı

Milyonlarca emekli ve memurun maaş zammının belirleneceği kritik dönemece girildi. Cuma günü açıklanacak olan haziran enflasyonu ile birlikte yapılacak 6 aylık enflasyon farkı da netleşecek. Gıda ve enerji piyasasındaki yaşanan gerilemeyle birlikte bu ay TÜFE'nin yüzde 1 civarında gelmesi beklenirken, bu gelişmeyle birlikte Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmek için elinin güçleneceği değerlendirmesi de yapılıyor.

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Piyasaların Enflasyon Beklentisi Belli Oldu: Emekli Maaşında Kritik Eşik, İşte Masadaki Zam Oranı
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Piyasalarda yeni hafta başlarken, gözler 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi.

MAAŞ ZAMMI İÇİN KRİTİK EŞİK

TÜİK tarafından açıklanacak kritik veri hem milyonlarca emeklinin ve memurun yarı yıl maaş zam oranının netleşmesi hem de Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikası için oldukça kritik önem taşıyor.

Enflasyon mayısta aylık bazda %1,71 yükseliş kaydetmiş, yıllık TÜFE ise %32,61 seviyesinde gerçekleşmişti.

HAZİRAN'DA DÜŞÜK TÜFE BEKLENTİSİ

6 aylık enflasyon farkının son verisi olan haziran ayı TÜFE beklentileri ise daha ılımlı seviyelere işaret ediyor. Web TÜFE verilerine göre bu ay enflasyonun %0,92 olarak gerçekleşebileceği öngörüsü yapılıyor.

GIDA VE ENERJİ KALEMLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Düşük enflasyon beklentisi ise özellikle gıda ve akaryakıt fiyatlarındaki gelişmelerden kaynaklanıyor. Gıdada mayıs ayına göre mevsimsel etkilerle önemli fiyat düşüşleri yaşanmasıyla birlikte bu kalemde %-0,50 civarında gerileme bekleniyor.

Orta Doğu’da ABD ve İran arasındaki görüşmelerin genel olarak olumlu bir hatta oturması ve varılan mutabakatla birlikte petrol fiyatlarındaki düşüş de akaryakıt fiyatlarını göreli olarak aşağı çekti. Haziranda enflasyonun alt kalemlerinden ‘ulaştırma’da %0,64 gibi çok sınırlı bir artış tahmini yapılıyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bu arada yılın ilk 5 ayında emekliler %16,60 olarak gerçekleşen kümülatif enflasyon kadar zamma hak kazanmıştı. Haziran ayında TÜFE’nin %1 olarak gerçekleşmesi halinde ise emeklilerin yarı yıl zam oranı %17,75 olarak gerçekleşecek.

FAİZDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Bu gelişmeyle birlikte haziran ayında enflasyonun %1 veya daha altında kalması halinde TCMB’nin de faiz indirimi için elinin güçlenebileceğine dikkat çekiliyor. Piyasa fonlaması %40’tan devam ederken, politika faizi %37’de bulunuyor. TCMB faiz kararını ise 23 Temmuz’da açıklayacak.

Olumlu senaryoda ilk olarak piyasa fonlamasının temmuz ayında %40’tan %37’ye doğru çekilebileceği beklentisi öne çıkıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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